Urge AMLO a apresurar Tren Maya, se trabajará día y noche si es necesario

Las obras del Tren Maya deben apresurarse, para que el banderazo de salida se de a más tardar a finales del año 2023, no en septiembre de 2024, cuando estará terminando el sexenio, urgió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Maxcanú, en Yucatán, el Jefe del Ejecutivo indicó que los trabajos se apresurarán para cubrir todos los tramos, y se trabajará, de ser necesario, día y noche.

“No es que en septiembre de 2024 damos el banderazo para que salga el primer tren, ¡no, no!, los trenes tienen que estar a finales cuando mucho del 2023, el banderazo de salida lo tenemos que dar a finales del 23. Por eso Manuel, te tomamos la palabra, más tramos y día y noche para terminar en tiempo, con calidad y de acuerdo al presupuesto estimado porque es responsabilidad de todos. Y tienen que estar operando el tren cuando nos toque entregar el gobierno”, recalcó.

Lo anterior, al hacer referencia al ofrecimiento de trabajar a marchas forzadas, hecho por el director general del Grupo INDI y representante del consorcio Azvindi, responsable del Tramo 3 del Tren, Manuel Muñozcano.

El empresario informó que se incrementaron de ocho a 18 los tramos de trabajo para cumplir con la construcción, se prevé que en el transcurso del presente mes se tengan listos los 30 kilómetros comprometidos. Aunado a que, con la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se han “prospectado 57 de los 157 kilómetros” que en suma contempla el Tramo 3.

El Primer Mandatario aprovechó para señalar que el Tren Maya se está financiando sin necesidad de solicitar créditos ni deuda.

Explicó que con el ahorro generado por cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también identificado como Aeropuerto de Texcoco, y la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, en la base militar de Santa Lucía, que costará no más de 75 mil millones de pesos, se ahorraron mínimo 200 mil millones de pesos.

De esa suma, 100 mil millones de pesos se están utilizando para financiar el Tren Maya, por lo que no hubo necesidad de endeudarse.

Aprovechó para afirmar que sus adversarios, que no enemigos, se enojan por hechos como ese, debido a que carecen de “sentido del humor”.

Al insistir en que todas las obras emprendidas por su gobierno, incluyendo el trabajo en proyectos que quedaron inconclusos de otros sexenios, deben estar listas antes del fin del sexenio, el Presidente López Obrador refrendó que no buscará reelegirse ni seguir participando en asuntos públicos.

Afirmó que sus principios son maderistas y está a favor del “sufragio efectivo, no reelección”.

Al considerar que para finales del 2024, cuando termine su encargo, habrá contribuido con el desarrollo del país, se comprometió a no dejar tareas inconclusas, porque, aún cuando triunfe su partido en las elecciones, “desgraciadamente no hay garantía de continuidad”.

“Es nada más el tiempo que se tiene contemplado de acuerdo a la Constitución. Terminamos en el 24 y ya no nos volvemos a meter en nada, en asuntos públicos. Yo me jubilo por completo, entonces sí ya me voy a ir a Palenque, Chiapas, a finales del 24. Entonces por eso no estemos pensando de que va a ser como antes, imagínense cuántas obras nos dejaron inconclusas”, apuntó, entre risas de algunos de los asistentes a su evento.

Subrayó que ya no está comprometiendo obras, para no dejar a gobiernos siguientes “un cementerio”.