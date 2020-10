Elecciones en Hidalgo y Coahuila, ‘un triunfo para la democracia’: AMLO

Escucha la nota:



“No hablo de eso”, atajó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre los resultados preliminares de las elecciones en Hidalgo y Coahuila a las que calificó como “un triunfo para la democracia, si la gente participa y hay elecciones limpias y libres, gane quien gane”.

“En este caso —apuntó el primer mandatario mexicano— lo que celebro es que no hubo violencia, que fue poca gente a votar, pero participaron y eso es lo más importante, lo más destacado; ya las autoridades electorales van a decidir quién gana y, si hay inconformidades, hay procedimientos para acudir a esas denuncias y y ¡adelante!.

Lo que nosotros tenemos que procurar es que haya elecciones sean libres, limpias, que no haya compra de votos, que no haya acarreos, que no haya relleno de urnas, que no haya falsificación de actas. Que se entienda que ahora, ya es delito electoral el fraude y que quien comete fraude no tiene derecho a fianza, porque ya se considera un delito grave”, remarcó.

“Hay que esperar a ver qué resuelven las autoridades. Yo me entero de las elecciones por la información oficial, es decir, a través de lo que dicen los órganos electorales y por los medios de información; quiero hacerlo así,no quiero estar monitoreando, no como era antes, desde la campaña. No me corresponde“, finalizó el Jefe del Ejecutivo federal.