Un hombre calificado y capacitado, defiende AMLO a López-Gatell

“Es política”, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador a las exigencias de renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero de la estrategia federal ante el Coronavirus, Hugo López-Gatell, tras haber sido fotografiado al interior de un avión hablando por teléfono sin cubrebocas y tomar vacaciones en medio de un repunte de contagios.

“Es política… no, al contrario, para nosotros ha sido de mucha ayuda la participación del doctor Hugo López-Gattel, ejemplar, no creo que haya un funcionario en el mundo con esas características, aunque se enojen y ya se lo que me van a contestar, a replicar”, manifestó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

El presidente López Obrador enfatizó que considera como “de primera” a López-Gattel, es “preparado, es un gran profesional… comparen su currículum con los que fueron antes secretarios de Salud, además es especialista en pandemias, preparado, con cultura general, con capacidad de exposición, por qué es muy importante transmitirle al pueblo lo que debe hacerse y él tiene mucha capacidad para eso además es honesto, honrado”, apuntó.

“¿Cómo vamos nosotros a deshacernos del doctor Hugo López-Gatell? A ver, ¿quiénes piden que renuncie? (el historiador Enrique) Krauze entre ellos. ¿Por que no se produce un debate entre López-Gattel y Krauze sería bueno, a ver qué nos dice el doctor Krauze o cualquier otro comunicador… pero hay una campaña de desprestigio contra el doctor, se me hace muy injusta porque ha estado aplicado de tiempo completo, imagínense la presión, lo que significa estás conduciendo acciones en contra de la pandemia, con todo el dolor y con toda la tristeza por qué él es un hombre sensible, humano y, golpes y golpes y golpes. Se me hace injusto que se escuche bien y se escuche lejos, nosotros lo consideramos un extraordinario servidor público al doctor Hugo López-Gattell como al doctor Jorge Alcocer y a todo el equipo… hemos logrado integrar muy bien al sector Salud, el Insabi, el ISSSTE, el IMSS la SEDENA .. por cierto hoy se celebra el día de las enfermeras y que no vayan a pensar que no nos acordamos. lo que pasa es que ya se llegó al acuerdo de que va a llevarse a cabo una conmemoración en otra fecha que corresponde más al Día Internacional de la Enfermera que se celebra en el mundo, pero bueno aprovecho de todas maneras para mandarles un abrazo y agradecerles mucho por todo lo que hacen”, remarcó el Jefe del Ejecutivo.

