UIF “te está investigando”, advierten a Xóchitl Gálvez

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, reveló que de acuerdo a señalamientos que “alguien” le hizo, en el marco de las sesiones de la Comisión Permanente, está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Al expresar sin rodeo alguno que, si está en la lista de los investigados por la Unidad a cargo de Santiago Nieto, “le vale madres” porque nunca ha “robado” un peso, la legisladora señaló que el funcionario debería tener más cautela con el manejo de la información sobre los expedientes que investiga.

“Alguien me dijo, oye Xóchitl, te quiero decir que te están investigando, así como: sigue de rijosa aquí en el Senado y tú eres de las que está en la lista. Y le digo: ay, uta, pues me vale madres porque nunca me he robado un peso, pero si te lo dicen los compañeros senadores, imagínate lo que no pasará afuera”, apuntó.

“Me parece inadecuado que se quiera utilizar información que desde mi punto de vista muy personal, y le tengo todo el respeto a Santiago Nieto, no porque tenga miedo a que me investigue, creo que hay investigaciones que la prudencia ayudaría que tuvieran un buen término”, atajó.

Cuestionada respecto a la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el titular de la UIF, por hacer declaraciones sobre el presunto involucramiento en el delito de lavado de dinero, del consultor político Jordi Segarra, que prestó servicios al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para las campañas electorales del 2018, la legisladora panista expresó su opinión.

Manifestó que si hay elementos contra Nieto Castillo, quien se considere afectado con sus dichos, tiene la libertad de denunciarlo, en caso contrario, lo deseable es que las quejas no tengan la única intención de “emparejar el marcador”.

Al reiterar que no teme ser sometida a investigación, la legisladora panista insistió en que Nieto Castillo debería ser más cauto, porque al dar a conocer de manera anticipada y públicamente las indagatorias y pesquisas que llevan a cabo, no solo violenta el principio de presunción de inocencia, sino que viola derechos y alerta a los investigados para que huyan.

“Que dice: estamos investigando a fulano, y luego te enteras que ese fulano ya no está en el país. ¿Por qué?, porque le anticipaste. Entonces creo que ahí no solo la presunción de inocencia, sino puedes poner en riesgo la investigación. Yo sería mucho más prudente en ese tipo de información y ya cuando lo tengas, ya lo das a conocer”, abundó la legisladora.

Como un ejemplo de violación al debido proceso e investigaciones deficientes que terminan en fallos a favor de personas detenidas, refirió al caso de Sandra Ávila, identificada como “la Reina del Pacífico”, cuyas cuentas deberán ser descongeladas por la Fiscalía General de la República (FGR), ya que no se pudo acreditar legalmente su vinculación con el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.