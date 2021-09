UIF se niega a investigar instituciones académicas o sus integrantes

La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos y no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes.

Esta fue la respuesta en Twitter de Santiago Nieto, a la propuesta de que la UIF investigue el manejo de recursos públicos que se entregan a todas las universidades públicas, incluida la UNAM.

La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos.

— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) September 23, 2021