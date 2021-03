UIF rechaza divulgar investigación contra Cabeza de Vaca

Escucha la nota:



La Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados se reunió con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Santiago Nieto, para tratar el tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En el encuentro, que se realizó en privado, aunque de inicio la Cámara tenía previsto fuera público, Nieto Castillo habría indicado a los congresistas que no podía ni puede compartir información del expediente contra el gobernador tamaulipeco.

Información relacionada: UIF va por cuentas de quienes incurran en violencia política contra mujeres

Ello, por tratarse de una indagatoria en curso y dar a conocer elementos del mismo, podría configurar violaciones a la ley y al debido proceso.

Al finalizar la reunión que se prolongó por más de media hora, el titular de la UIF salió del salón donde charló a puerta cerrada con los congresistas, a quienes recalcó que no podía decirles nada sobre los elementos que la instancia a su cargo aportó, para sostener las acusaciones contra el gobernante, por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Nieto Castillo se retiró en medio de una nube de reporteros y camarógrafos, a quienes sólo indicó que acudió a una reunión de trabajo.

El coordinador de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier, promotor de la visita de Nieto Castillo, confirmó que éste no les pudo decir nada sobre la solicitud de declaración de procedencia.

Sin embargo, su asistencia en el recinto parlamentario, confirma que los diputados tienen la voluntad de llevar a cabo un proceso transparente y con apego a derecho, y sin persecuciones políticas.

“Él manifestó que no puede en este momento emitir ninguna información porque se puede violentar el sigilo y el debido proceso, y esto puede ser utilizado jurídicamente en favor de esta persona, que puede alegar que se violentó algún derecho. Nosotros, respetuosos de la ley, agradecemos su presencia y vamos a esperar a que conforme al proceso que instrumenta la Sección Instructora, podamos tener conocimiento”, indicó el diputado Mier Velazco.

“Al decir la verdad, que no se está ocultando nada, que no hay persecución política entonces, y que vienen y comparezcan, que en este momento no pueden dar información porque repito, se violentaría los derechos de esta persona. Todos los políticos queremos eso, pero es tan sutil la línea entre lo jurídico y lo político que no podemos permitir que nos ganen nuestros ímpetus políticos sobre preceptos jurídicos. Entonces aquí la prudencia nos lleva a contener nuestros ímpetus políticos”, reconoció.

El coordinador de Morena y también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, indicó que la Comisión de Transparencia cumplió sus funciones al llamar a reunión de trabajo a los funcionarios de la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR).

Justificó el llamado a los servidores públicos al aseverar que el tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas ha generado revuelo nacional, ha generado acusaciones sobre persecución política por parte de la mayoría en San Lázaro, y ante esos señalamientos, lo mejor es transparentar el proceso.

“Porque había un interés nacional, se ha hablado mucho, se ha hablado incluso que hay una persecución política y nada como transparentar, lo que se tapa a los tres días apesta y es mejor hacerlo público, manifestarlo abiertamente y que se despeje cualquier duda de que pudiera haber una persecución política o un linchamiento en contra de ésta persona”, abundó.

A la reunión con los diputados, el titular de la UIF estuvo acompañado por Ancelmo Mauro Jiménez Cruz, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Fiscalía General.