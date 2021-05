Ubican a Saúl Huerta en CDMX y lo notifican sobre inicio de su desafuero

Escucha la nota:



La Sección Instructora de la Cámara de Diputados informó que fue apenas este viernes 30 de abril cuando se notificó al diputado federal separado de la bancada de Morena, Saúl Huerta, acusado de abuso y violación sexual, sobre el inicio del proceso de desafuero en su contra.

El presidente de la instancia jurisdiccional, Pablo Gómez, indicó que fue en la Ciudad de México y en persona, donde los notificadores de la Cámara, llevaron a cabo la diligencia.

Con ello, puntualizó, será este sábado 1 de mayo, cuando comenzará a correr el plazo de siete días que el legislador federal tiene, para responder lo que a su derecho corresponda.

En tanto, fue también este viernes 30 de abril, cuando se hizo oficial la separación del diputado Huerta Corona, de la bancada morenista en San Lázaro.

Durante la última sesión ordinaria de la Legislatura, la Mesa Directiva dio cuenta del oficio entregado por ese grupo parlamentario.

El coordinador de la fracción, Ignacio Mier, negó que hayan tardado en desmarcarse del congresista acusado de delitos sexuales.

El diputado Gómez Álvarez y él rechazaron tajantes, que hayan intentado protegerlo, al mantenerlo hasta la tarde de este vienes, dentro de la bancada.

“En 24 horas fue separado del grupo, por una decisión en la que participaron todos los integrantes del grupo parlamentario y por mayoría fue separado, día domingo a las ocho de la noche, así lo es. Hay que checar eso en la Mesa Directiva cómo se dio el procedimiento, lo voy a revisar”.

“¿De qué manera se le protege con un oficio? ¿Cómo se le protege? No, eso no es. Es que un diputado está protegido, no necesita nuestra protección, pero la bancada no puede protegerlo ni desprotegerlo”, simplemente tomó la decisión política de decirle al colega que ya no forma parte del grupo parlamentario, replicaron.

El documento entregado por Morena a la Directiva del recinto, tiene fecha del miércoles 28 de abril, y tiene sello de recibido en la instancia a cargo de la diputada Dulce Sauri, con fecha de este viernes 30 de abril, a las 15:06 horas.