Tribunal desecha queja de Carlos Ahumada contra extradición

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal declaró infundado el recurso de queja que interpuso Carlos Ahumada Kurtz con el que buscaba que un juez de distrito admitiera a trámite el juicio de amparo contra el proceso de extradición a México.

Los magistrados confirmaron la resolución del juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, Antonio González García, quien desechó la demanda de garantías del empresario argentino al argumentar que el acto reclamado es la petición formal de extradición, el cual no se trata de un acto que afecte de manera inmediata los derechos sustantivos, por lo que se actualiza la causal de improcedencia.

En su resolución, señalaron que al no afectar de manera inmediata y directa a las garantías constitucionales de Carlos Ahumada, “al ser una mera petición de trámite” no depara un perjuicio directo al solicitante porque no afecta su esfera jurídica, motivo por el cual debe desecharse la demanda.

En su demanda, el empresario argumentó que el juez de distrito fue omiso en respetar sus derechos sustantivos, los cuales se ven afectados con la solicitud de extradición y que la vía idónea para combatirla es el amparo indirecto.

No obstante, los magistrados precisaron que dicha consideración es “legalmente procedente cuando se trata de un procedimiento de extradición pasiva, es decir, cuando el Estado requerido es el mexicano; sin embargo, en el caso concreto se trata de una extradición activa, puesto que es patente que México ha solicitado a un gobierno extranjero el envío del directamente quejoso a fin de que sea procesado en este país, de ahí que el criterio que invoca sea notoriamente inaplicable para los fines que pretende”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una petición formal de extradición al gobierno de Argentina, sustentada en la orden de aprehensión del 23 de marzo de 2017 dictada en la causa penal número 6/2017, por el delito defraudación fiscal equiparada por un millón 647 mil 236 pesos, la cual fue emitida por el juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en la Ciudad de México.

El 16 de agosto de 2019, en el aeropuerto “Jorge Newbery” de Buenos Aires, Argentina, Carlos Ahumada fue localizado por agentes de Interpol y permaneció detenido solo unas horas.