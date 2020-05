Tras irrupción en Hospital de Ecatepec, AMLO aclara que no se “militarizarán” nosocomios

“No queremos militarizar los hospitales, no es eso, no lo consideramos necesario si acaso, protección”, remarcó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no se “militarizarán” los hospitales ante incursiones como las sucedidas en las instalaciones de Las Américas, en Ecatepec. El primer mandatario solo pidió a trabajadoras sociales “que estén más atentos a las inquietudes de los familiares de los enfermos”.

“Hay vigilancia en los hospitales, ya nos está ayudando la Guardia Nacional y esta ayudando también el Ejército y la Marina, pero no queremos militarizar los hospitales, no es eso, no lo consideramos necesario si acaso, protección”, remarcó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

Ante comentarios que ponen en duda la existencia del Coronavirus, López Obrador subrayó que “hay pruebas, hay evidencias, de que es una pandemia, es algo mundial y que es cosa de informarse, nada más”.

“En todos los hospitales hay trabajadoras sociales encargadas de la comunicación, pero la gente se desespera y si hay rumores, si se desatan distorsiones de que se está muriendo la gente. Estaba yo leyendo que les estaban quitando las rodillas porque se venden las rodillas (como se difundió en redes sociales)… hablamos que son ‘temporadas de zopilotes’, cosas muy macabras. ¿Cómo se le hace frente a esto? Informando”, agregó López Obrador.

El presidente de la República se quejó de qué “hay periodistas que se hace pasar por médicos y se meten a los hospitales donde quieren encontrar ahí, no sé, enfermos no atendidos, o situaciones que puedan significar críticas. Tampoco es general, son algunos casos, pero desde luego se magnifica. Entonces lo mejor es portarnos bien, que todo mundo ayude, que hagamos conciencia, yo le digo a los conservadores que una vez que pase la pandemia, volvamos a la confrontación política, ideológica, respetuosa; que vayamos al debate que es parte de la democracia, pero que no se vincule lo de la pandemia a lo político electoral”.

“Si ellos no quieren, pues de todas maneras nosotros vamos a hacer respetuosos de sus manifestaciones, solo que vamos a usar nuestro derecho de réplica”, remarcó López Obrador al insistir en que desde su perspectiva, “estos actos como los de Ecatepec, se deben a falta de información. ¿Qué le puedo decir a la gente? Que tenga confianza, nosotros no vamos a mentir, no vamos a engañar, no vamos a ocultar nada… ya estamos en una etapa nueva… Lo que tenemos qué haces es seguir informando. No pocos y insinuaban de que ya no hubiera (conferencias) ‘mañaneras’, sería majadero decirles, ‘bueno, si ya no quieres mañaneras no las veas, pero deja que las que quieran verlas se informen. Quisieran eso, afortunadamente ya tenemos manera de comunicarnos, de que haya e información; decirle a la gente hay que estar informados y vaya que la gente está muy atenta y es receptiva y sensible”, comentó.

“Si hemos avanzado, a pesar de los pesares, enfrentando el Coronavirus ha sido por la actitud responsable del pueblo de México: número uno el pueblo, medalla de oro; Medalla de Plata los héroes, las heroínas los médicos, las enfermeras; Bronce los especialistas. Esa es mi calificación pero todos yo soy una opinión nada más este Hay que recoger la opinión de todos. Vamos a trabajado de la mano todos juntos con sana distancia desde luego y no creer rumores. Todas esas campañas desprestigio… No es por presumir, pero yo llevo 40 años recibiendo ataques, yo estoy inmune y siempre salido de la calumnia ileso”, indicó López Obrador, al señalar que ahora padece campañas de desprestigio “que se compran” en redes, al cuestionar quién las promueve, quién paga.