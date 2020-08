Traducirán a 6 lenguas indígenas campañas de Protección Civil en CDMX

Escucha la nota:



Ante la vulnerabilidad en que se encuentran alrededor de un millón de indígenas de la Ciudad de México frente a desastres naturales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes pusieron en marcha la campaña “La Prevención es Nuestra Fuerza” dirigida a este grupo de la población.

En conferencia de prensa, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dio a conocer que en una primera etapa se hizo la traducción del material relacionado con los sismos, aunque la meta es que a finales de este año se cuente con todo la información, sobre todo en materia de incendios e inundaciones, fenómenos que afectan en mayor medida a este sector.

Información relacionada: Huracán ‘Genevieve’ se localizará al sur de la Península de BC

“Garantizando la traducción e interpretación del lenguaje en el ejercicio de sus derechos lingüísticos pero también y sobre todo en eso vamos a tener un interés común, es promover acciones de manera conjunta a favor del desarrollo de la población indígena en el ámbito de sus respectivas competencias y por supuesto vamos a continuar implementando protocolos y lineamientos en materia de diversas lenguas indígenas”, expuso.

Al respecto la titular de la Sepi, Larisa Ortiz indicó que la traducción es 6 de las 55 lenguas que se hablan en la Ciudad: mazahua, mixteco, náhuatl, ayuujk, zapoteco y mazateco, las cuales tienen un mayor número de hablantes monolingües en la capital.

Asimismo la funcionaria dio a conocer que el impacto de la pandemia ha sido difícil de manejar por la idiosincrasia de estos grupos.

“En principio ha sido muy difícil porque las mismas comunidades de origen cerraron fronteras para que no pudieran salir habitantes ni pudieran ingresar, entonces ha sido muy difícil primero pues que ingresen cuando ya están en una situación crítica a hospitales, por ejemplo familiares y pues ya no pueden despedirse de ellos, simplemente sigue un proceso de cremación que es otro tema al que no están por idiosincracia acostumbrados y pues los impactos psicosociales los estamos apenas midiendo”, declaró.

Hasta el momento, dijo, tienen un registro de 356 indígenas que han enfermado de Covid-19 y 50 fallecimientos a causa de esta enfermedad.