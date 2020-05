Trabajadores de ferias intercambian premios por despensa

Escucha la nota:



Georgina, de 50 años, es de la tercera generación de su familia que trabaja en ferias, toda su vida ha subsistido económicamente de esta actividad, tiene tres hijos y siete nietos, que también dependen de la misma. En los más de dos meses sin trabajo por el cierre de actividades no esenciales decretado debido a la pandemia de Covid-19, ha tenido que buscar opciones para sobrevivir y asumir que sus alimentos más frecuentes son arroz y frijoles.

En esta feria itinerante, la música de los juegos mecánicos ya ha sido sustituida por altavoces, ahora buscan llamar así la atención de los transeúntes para pedir ayuda y sortear las pérdidas; y no sólo ellos, ahora, cerca de mil trabajadores de ferias en la Ciudad de México han tenido que cambiar sus juguetes y alcancías por kilos de despensa y artículos de limpieza, y con ello, poder llevar un plato de comida a sus casas.

Información Relacionada: Padres de niños con cáncer protestarán en el Ángel de la Independencia

Los centros de acopio de estos artículos en las ferias son móviles y se distribuyen a lo largo de 14 alcaldías, pero esto se dificulta porque en algunas alcaldías como Azcapotzalco y Benito Juárez, tienen prohibido instalarse, así lo confirma Georgina Bojórquez, dueña de juegos de feria, en entrevista con MVS Noticias:

“La delegación d eAzcapotzalco dice que ellos van a apoyar a los feriantes de un grupo que casi siempre trabaja en Azcapotzalco, y no los ha dejado poner centros de acopio, lo que es Benito Juárez tampoco dejan poner centros de acopio, vamos cambiándonos”.

Además, en dichos centros de acopio ofrecen servicios de herrería, plomería y electricidad, porque saben que los juguetes, alcancías y algodones de azúcar que tienen para intercambiar por víveres y productos de primera necesidad se están acabando.

“La gente sí nos ha apoyado, nos han respondido y lo que tenemos a la mano que son trabajos de herrería, plomería y electricista, también nos han llegado a contratar”, agregó Georgina.

Los llamados ferieros, saben que una vez que concluya la emergencia sanitaria no tendrán mercancía para trabajar después de haberlos intercambiado, sólo tendrán sus juegos, por lo que prevén reducir sus precios en un 50 por ciento, pero piden a las alcaldías que los apoyen para que no les cobren los permisos y puedan renovar sus seguros por daños a terceros.

“Tenemos aparatos pero aunque quiéramos (sic) dar vueltas gratis por despensa no nos dejan armarlos, no nos dejan que los niños se suban, por eso el intercambio de juguetes, tenemos pensado bajar los precios al 50 por ciento de lo que cobrábamos antes y queremos llegar a un diálogo con las delegaciones para que nos apoyen a no cobrarnos lo que realmente nos cobraban”, finalizó.

La última vez que estos mil trabajadores de feria encendieron sus juegos mecánicos y no mecánicos fue el Miércoles de Ceniza, el pasado 6 de marzo; y si bien, han solicitado créditos a los gobiernos capitalino y federal, en la familia de Georgina Bojórquez, que son mamá hermanos, hijos y nietos sólo han podido recibir dos de estos para subsistir.