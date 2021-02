Tomadura de pelo que diputados promuevan consulta sin dar recursos: INE

Escucha la nota:



El Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que “es una tomadura de pelo” que se promueva a nivel constitucional la consulta popular para juzgar a los ex presidentes y actores políticos del pasado y que la Cámara de Diputados no haya destinado un solo peso para realizarla en agosto próximo.

En sesión ordinaria, el consejero Ciro Murayama indicó que en caso de existir remanentes por las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal 2021 se deben usar en el déficit adicional “que tienen de mil 500 millones de pesos para hacer la consulta”.

“Pretender que hay derechos de la ciudadanía y obligaciones del Estado que se hacen sin dinero es realmente una tomadura de pelo a los derechos de la gente… Si llega haber remanentes quizá los tendremos que utilizar en ese déficit adicional de mil 500 millones de pesos para hacer la consulta”, aseguró.

Por su parte, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, advirtió que está en riesgo la instalación de las 104 mil casillas para realizar la consulta popular.

“Eso nos coloca en una situación compleja, por eso interpusimos una solicitud a la Suprema Corte de Justicia para que señale qué es lo que procede en estos términos y hemos estado en comunicación con la Secretaría de Hacienda para que se generen los recursos necesarios para cumplir con este que es un ejercicio del que depende los derechos fundamentales de las y los ciudadanos… Si esos recursos no se generan, evidentemente no se van a poder poner 104 mil casillas, ¿Cuántas se van a poder poner? No lo sabemos, hoy no lo sabemos, 104 mil sería el óptimo…”, indicó.

Mientras que la consejera Dania Ravel señaló que a los órganos autónomos también se les merma “de forma sutil” dándoles mayores atribuciones y menores recursos, como ocurre con el INE.

“Darles mayores encomiendas a los organismos constitucionales autónomos a la vez que se les disminuye el presupuesto, es una forma sutil pero eficaz de menoscabar su actuación…”Los consejeros electorales reconocieron que al no tener recursos para realizar la consulta popular “priva la incertidumbre sobre una posible ampliación presupuestal”, precisó.