"Todos vamos a hacer el esfuerzo para llegar a cero emisiones": Ebrard

Al cierre de la Cumbre del G20 en Italia y de cara a la apertura de los trabajos de la COP26 en Glasgow, Reino Unido, el canciller Marcelo Ebrard apuntó que en las discusiones del las principales economías del mundo se apremió a los países responsables de la mayor generación de contaminantes y que tienen más disponibilidad económica, a que liberen los 100 mil millones de dólares que ofrecieron se entregarían anualmente para que las naciones en desarrollo también puedan combatir el cambio climático y abatir el calentamiento global.

“Todos vamos a hacer un esfuerzo similar para llegar a cero emisiones a mediados del siglo”, y para “reducir emisiones a 1.5”, enfatizó el secretario Ebrard Casaubon.

En conferencia de medios brindada en Roma, el canciller Marcelo Ebrard subrayó que se logró incorporar —con el apoyo de Turquía, Alemania y España— a la migración “como uno de los focos de atención” para impulsar la inversión en las zonas mayor expulsión de personas, forzadas por la pobreza.

Al ser cuestionado por la prensa italiana sobre sus pláticas durante la cumbre con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de cara al avance de caravanas masivas por territorio mexicano, Ebrard Casaubon aclaró en principio que “México está otorgando refugio… pasamos de 7 mil a 70 mil personas… estimamos que van a ser un poco más de 70 mil”.

Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores remarcó que México propuso a la Unión Americana invertir en corto plazo en Guatemala, Honduras y El Salvador en sus programas de reforestación y becas para aprendices Sembrado Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en los lugares de expulsión de migrantes en Centroamérica, donde nuestro país ya respalda a “más de 20 mil personas en El Salvador y Honduras y “vamos a iniciar en Guatemala”.

“Estados Unidos nos respondió hace muy poco que están están esperando su proceso presupuestal y enseguida que se apruebe el presupuesto —ya no tarda porque esa ahora— podrán determinar de qué tamaño va a ser su inversión en esos países. Había anunciado 4 mil millones… me imagino que va a ser una nueva partida que van usar ellos una vez que les autoricen el presupuesto, pero si somos optimistas porque así nos lo dijeron que lo van a hacer y pienso que eso nos va ayudar mucho”, comentó el canciller Ebrard.

El titular de la SRE enfatizó desde Roma, que la Cumbre del G20 fue una “muy buena” reunión, particularmente exitosa para México, porque “se planteó la necesidad hace que las vacunas que sean aprobadas por la Organización Mundial de la Salud sean autorizados por todos los países y no tengamos diferentes criterios, porque entonces “a la desigualdad en el acceso a las vacunas” se agrega que “a las que accediste, no las reconozco”. Con el apoyo de los países emergentes, principalmente Argentina, Brasil, China, India e Indonesia, se logró que ese compromiso quedará establecido en la declaración; así como lo relacionado a los certificados de vacunación planteado por la India; el “que los certificados sean aceptados por los demás, es indispensable para que evitar que se prolongue el efecto económico de la pandemia y que se agudice la desigualdad que ha traído consigo”.

En la cumbre del G20 se apostó por garantizar que en el 2022 “tengamos a más de 70% de la población vacunada” contra el Coronavirus, agregó Ebrard Casaubon, al destacar que pudo plantearle a Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, la importancia de que “se acelere la el reconocimiento de las vacunas… en el caso de México tenemos varios millones de personas” a quienes se les aplicaron los biológicos de China y Rusia aún no aprobados por la OMS.

“Es contradictorio querer vacunar al 70% de la población cuando el número de vacunas que tenemos autorizadas no alcanzan para llegar a ese objetivo ¿cómo lo lograríamos?, cuestionó el canciller mexicano al detalla que el titular de la OMS indicó que “son procesos técnicos, que no hay ningún tipo de criterio político” y que tanto los creadores de las vacunas Sputnik y CanSino “aparentemente ya entregaron todo lo que les había pedido… vamos a ver qué tal la próxima semana, fue muy gentil me dio su teléfono para que todos los días tengamos comunicación”.

Las principales economías del mundo acordaron impulsar la producción de vacunas anti COVID en varias regiones del mundo a largo de la “transferencia de tecnología… ya se tienen un avance para África. En América Latina, Brasil tienen un acuerdo con Pfizer BioNTech, y nosotros estamos en camino de tener otro. En América Latina estamos produciendo, ya ahora estamos con una producción de más-menos, nosotros 7 millones y fracción, y Brasil tiene como 14, tiene más producción porque es más grande el país. Y el año entrante estaríamos buscando tener esa tecnología que se denomina ARN mensajero, pero vamos a tener que, o sea, en pocas palabras sí hay una reacción positiva, sí hay interés de hacerlo y sí se está trabajando en esa dirección, que es aumentar la producción de vacunas en 2022. La meta: vacunar a más del 70 por ciento de la población del mundo”, remarcó Ebrard Casaubon.

Finalmente, el canciller mexicano apuntó que participó en una reunión convocada por el presidente estadounidense Joe Biden para atender los problemas de suministro los problemas de suministro para facilitar la operación de las cadenas productivas; se coincidió en la necesidad de regularizarlas “lo más pronto posible porque viene el invierno y si se agudiza, vamos a tener dos problemas: una presión inflacionaria y una contracción”, concluyó.