The Cartel Project dará seguimiento a trabajo de periodista mexicana asesinada

Un grupo de 60 periodistas internacionales, agrupados en lo que llamaron The Cartel Project, sigue las investigaciones del asesinato de la periodista mexicana Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso ocurrido en 2012 en el estado de Veracruz.

La colaboración entre los profesionales de la información de más de 20 medios internacionales, investigan las redes globales de los cárteles de la droga que operan en México y sus conexiones políticas alrededor del mundo con el fin de demostrar que al matar a trabajadores de la prensa no se mata a la historia.

The Cartel Project reúne el trabajo realizado durante 10 meses e iniciadas en marzo, en plena pandemia, de medios internacionales como Le Monde, France TV, Radio France, The Star, The Washington Post, The Guardian, Proceso, OCCRP, Le Soir, KNACK, South China Morning Post, Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Die Zeit, Haaretz, Expreso, la radio y televisión de Suiza, entre otros.

El grupo retomará el trabajo hecho por Martínez, el cual se hallan vínculos de la clase política veracruzana con el crimen organizado, mismo que fue interrumpido por el asesinato.

Encontraron además que Regina Martínez, había hecho hallazgos muy importantes meses antes de su muerte relacionados con miles de desaparecidos en Veracruz.

Los periodistas llevaron a cabo decenas de entrevistas a testigos que no habían hablado ‘on the record’, revelando cómo algunas autoridades habían boicoteado la investigación.

De acuerdo con lo publicado por el diario español El País, integrante del proyecto, en México 119 periodistas ha sido asesinados desde el año 2000.

La mayoría de estos casos están marcados por la impunidad en un país donde la resolución de los homicidios apenas llega al 1%.