Tercer Informe de AMLO: Oposición resalta mentiras y nulos resultados

Partidos de oposición criticaron el Tercer Informe de AMLO a tres años de su triunfo electoral y advirtieron que el país vive un retroceso, pues sólo se han presentado mentiras y no hay resultados.

A través de un video difundido en redes sociales, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que se han vivido tres años de promesas incumplidas, mentiras, pretextos e incompetencia y cero soluciones.

Indicó que se debe poner un alto a las excusas y pretextos, además de que no se puede seguir culpando al pasado, pues ya se fue medio sexenio con mentiras.

Marko Cortés aseguró que es tiempo de corregir el rumbo, por lo que exigió al gobierno federal un cambio y que se contemplen las propuestas de la oposición.

Definitivamente, no estamos bien. Con Morena, llevamos #3AñosDeRetroceso . ¡Ya basta de excusas, pretextos y promesas incumplidas! Exigimos se escuche a la oposición y un cambio de rumbo. Por ti, por tu familia, por México, no dejaremos de alzar la voz. pic.twitter.com/MC7U8fNRU4

Por su parte, el PRI emitió un mensaje en el que advirtió que el gobierno federal “da más informes que resultados”.

En sus redes sociales, el tricolor destacó que, a tres años del triunfo de Morena, las mujeres han sido las más violentadas e incluso el feminicidio aumentó un 7.1 por ciento. “El aliado que prometieron ser, se convirtió en su peor enemigo”, indicó.

En tanto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, consideró absurdo e irresponsable que el presidente López Obrador diga que este es un día especial cuando el país atraviesa una crisis de salud y seguridad.

Jesús Zambrano aseguró que es claro que el presidente vive en una realidad diferente y le pidió no mentir, ya que el 72.4 por ciento de los ciudadanos no avala su gobierno. “Estas rebasado, la inseguridad y la crisis te han rebasado”, señaló el dirigente perredista.

De igual forma, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, destacó que el presidente López Obrador ha confirmado que está completamente desconectado de la realidad.

“Como en los tiempos del viejo régimen que tanto critica, su informo estuvo lleno de autoelogios, sin asomo de autocrítica y, por tanto, cancelando cualquier posibilidad de enderezar el rumbo de México”, indicó.

No mientas señor Presidente, el 72.4% de [email protected] no avala tu gobierno, estás reprobado, la inseguridad y la crisis te han rebasado. Tu informe @lopezobrador_ no pertenece a este país que te estás acabando. ¡Vives en tu propia realidad! #GobiernoGenocida 3 años de retroceso

— Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) July 1, 2021