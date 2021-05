TEPJF sanciona a Morena por spot de Salgado Macedonio

Escucha la nota:



La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral sancionó a Morena con 448 mil 100 pesos por hacer uso indebido de la pauta en dos spots. El primero de ellos menciona que el partido cedió sus tiempos para la pandemia por Covid 19 pero en realidad no se ajustó al procedimiento jurídico que marco el INE; y en el segundo promocionó a Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero, a pesar de que su registro fue cancelado por el Instituto Nacional Electoral.

En sesión virtual, Rubén Lara, magistrado presidente, señaló que Morena recibió una sanción por 224 mil 50 pesos por la difusión del promocional “Covid TV”, al tratarse de un spot engañoso que asegura que el partido cedió su spot para informar a la ciudadanía sobre la pandemia de Covid 19, pero no cumplió con la ruta jurídica que marcó el Instituto Nacional Electoral.

Mientras que la magistrada Gabriela Villafuerte indicó que el spot de Morena tuvo más de 105 mil impactos.

“Provocando así el riesgo de posible clientelismo electoral y posible coacción al voto, por todas estas razones a mí me parece que es una conducta grave ordinaria, sin duda, pero no puedo dejar de lado que se trató de 105 mil 608 impactos, así es que me parece que la multa que se propone de 2500 UMAS me parece que tendría que ser del doble de lo que se propone”

Además, los magistrados electorales resolvieron que Morena fue omiso “al no solicitar la suspensión de un promocional que se proyecto a los ciudadanos de Guerrero” de Salgado Macedonio a pesar de que su candidatura fue cancelada por la autoridad administrativa electoral, por lo que se hizo acreedor a una sanción de 224 mil 50 pesos.