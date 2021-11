TEPJF revoca acuerdo del INE sobre recolección de firmas para revocación de mandato

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón a Morena y revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) con el que determinó que la recolección de firmas en formato impreso para la revocación de mandato solo se podría llevar a cabo en 204 municipios de alta marginación.

Durante la sesión de este lunes, el órgano jurisdiccional consideró parcialmente fundados los agravios de Morena que argumentó que la decisión del INE representa un acto discriminatorio y constituye una violación directa a la Constitución.

Información relacionada: Arranca este lunes recolección de firmas para consulta de revocación de mandato

Al respecto, la magistrada Janine Otálora Malassis señaló que la autoridad electoral administrativa limitó de manera indebida el régimen de excepción.

“Y no porque el INE tuviera que implementar ambas modalidades de captación de apoyos de manera abierta en todo el territorio nacional; sino, porque en uso de su autonomía técnica, operativa y legal, a la luz de la nueva Ley de Revocación, limitó de manera indebida el uso del régimen de excepción a 204 municipios sin justificar de qué manera ello garantiza eficazmente el derecho de la ciudadanía a participar en este ejercicio revocatorio”.

La mayoría de los magistrados se pronunciaron a favor de que en las zonas urbanas se privilegie el uso de la app para la recolección de apoyos, pero en las zonas rurales se debe posibilitar el uso del dispositivo electrónico o el formato en papel.

Asimismo, la Sala Superior confirmó el acuerdo del INE con el que determinó no modificar el artículo 7 de los lineamientos para permitir a los mexicanos que radican en el extranjero participar en la revocación de mandato, a través del voto postal.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña puntualizó que ello no impide a la autoridad electoral implementar un programa piloto.

“Ya no es posible ordenar un acuerdo para garantizar el voto de las personas residentes en el extranjero mediante correo, el tiempo está corriendo y el desarrollo de la eventual ratificación de mandato ya es bastante urgente. Me parece que lo procedente es ordenar al INE que establezca un programa piloto, un programa a fin de que en próximos procedimientos de revocación existan las condiciones a las personas residentes en el extranjero, votar no solo por correo sino por Internet o por vía de instalación de casillas, ya sean electrónicas, en cada una de los consulados y embajadas”.

El TEPJF también confirma que es violatorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato que los lineamientos establezcan la posibilidad de que el presidente de la República tenga “derecho a opinar e informar acerca de la continuidad de su cargo”, en virtud de que la propia ley dispone que el INE es la única entidad facultada para emplear recursos públicos en la promoción objetiva, imparcial y con fines informativos de la participación ciudadana en dicho proceso.

Además, el titular del Ejecutivo federal y en general todos los entes de gobierno, tienen prohibido influir en la opinión de la ciudadanía durante el proceso de la revocación de mandato.