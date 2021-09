TEPJF ordena sancionar a gobernadores de Tamaulipas y Jalisco por difusión de propaganda gubernamental

Escucha la nota:



La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a los Congresos de Tamaulipas y Jalisco sancionar a los gobernadores de ambas entidades Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Enrique Alfaro Ramírez, respectivamente.

Los magistrados resolvieron lo anterior, ya que los mandatarios estatales violaron la veda electoral de la consulta popular que se realizó el 1 de agosto, al difundir acciones y obras a través de redes sociales como Facebook y Twitter, lo que constituye propaganda gubernamental en periodo prohibido.

Información relacionada: Partidos políticos omitieron destinar más de 12 millones de pesos a candidaturas de mujeres

El magistrado Luis Espíndola Morales, quien tuvo a su cargo la elaboración del proyecto de resolución, argumentó que García Cabeza de Vaca y Alfaro Ramírez incumplieron con las normas constitucionales.

“Los gobernadores no pueden deslindarse del cumplimiento de las reglas que impone la propia Constitución, tampoco de sus principios, ni tampoco en lo particular respecto de la Consulta Popular. Los mandatarios de cualquier orden de gobierno deben familiarizarse con las reglas y principios rectores de los mecanismos de participación ciudadana, en este caso la consulta popular, para no violentarlos y en consecuencia no ser infractores de la ley. Las redes sociales tampoco deben ser consideradas, como en el caso aconteció, un territorio de nadie, en materia electoral también pasan por el tamiz de la constitucionalidad y la legalidad”.

Asimismo, Espíndola Morales puntualizó que todos los niveles de gobierno están obligados a suspender la propaganda gubernamental.

“No importa si la consulta popular es federal y se gobierna un estado, la suspensión de propaganda gubernamental obliga a todos y todas, a todos los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal”.

En este contexto, la Sala Especializada resolvió no sancionar al dirigente nacional de Morena, Mario Delegado, así como al partido y otros militantes por la difusión de propaganda relacionada con la consulta popular.

Indicaron que dicha propaganda no contraviene la norma en la materia sobre la difusión del ejercicio, ya que constituye opiniones y manifestaciones encaminadas a realizar un llamado a la ciudadanía a participar en la consulta, lo que abona al debate político.