TEPJF ordena al Senado incluir a legisladores independientes en comisiones

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordena al Senado de la República modificar sus normas internas para incluir a los legisladores independientes en las diversas comisiones, incluyendo la Permanente.

La Sala Superior del órgano jurisdiccional resolvió lo anterior luego de que los integrantes del Grupo Plural, así como una diputada y un diputado de Movimiento Ciudadano presentaron medios de impugnación, al considerar que el hecho de que sus grupos no tengan representación en la Comisión Permanente genera una vulneración a sus derechos de representación, así como de acceso y ejercicio del cargo, derivados de su derecho a ser votados.

La postura de los congresistas fue compartida por la magistrada Janine Otálora, quien votó a favor del proyecto.

Al hablar en contra del proyecto, el magistrado José Luis Vargas dijo que con este fallo se están interfiriendo competencias del Poder Legislativo.

“Es una interferencia al ámbito de competencias de este Tribunal al Poder Legislativo, y señaló esto porque esa no es la única cuestión preocupante, a mi modo de ver, sino la cuestión más preocupante es que con ello, pues de aprobarse un proyecto de esta naturaleza, no estamos dimensionando la afectación que le generaríamos al sistema de partidos en nuestro país, toda vez que ya no existiría ningún tipo de incentivo para formar una bancada como partidos políticos”.