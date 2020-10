TEPJF niega registro como partido político a ‘México Libre’

El magistrado ponente, José Luis Vargas, señaló que México Libre recibió 50 aportaciones pero no se conoce el nombre de quién aportó.

Escucha la nota:



Con cuatro votos a favor y tres en contra, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negaron el registro como partido político nacional a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática, conocida como México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, al considerar que no cumplieron con los requisitos de rendición de cuentas, transparencia y máxima publicidad en los recursos que recibieron, lo que pone en riesgo “la salud de la vida política nacional”.

El magistrado ponente, José Luis Vargas, señaló que México Libre recibió 50 aportaciones a través de la aplicación bancaria Clip, que sumaron un millón 60 mil pesos, de los cuales no se conoce el nombre de quién aportó, el número de la cuenta bancaria y si son de fuentes de financiamiento lícitas, y a pesar de que la organización sabía “que no estaban cumpliendo lo siguió haciendo”.

*Información relacionada: TEPJF revive a Fuerza Social por México como partido político

Explicó que la mayor parte de esos recursos se obtuvieron cuando la organización logró concretar el 51 por ciento de sus asambleas y el 39% de sus afiliados. Este argumento fue avalado por los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Mónica Soto.

“En este caso la trascendencia de la infracción no radica en el mayor o menor proporción de ingresos reportados por la organización sino en que existen elementos que permiten concluir que la recepción de aportaciones de sujetos no identificados compromete la satisfacción de otros requisitos como la representatividad territorial y de apoyo ciudadano y no permite generar certeza respecto a la licitud de sus fuentes de financiamiento”

Sin embargo, los magistrados Indalfer Infante, Janine Otalora y Reyes Rodríguez pidieron que fuera el INE quien valorara, de nueva cuenta, “si la conducta en efecto imposibilito o solo obstaculizó el procedimiento de fiscalización”.

Incluso, Reyes Rodríguez, indicó que no darle el registro a México Libre implicaba un riesgo a la democracia para sus 265 mil afiliados.

“Los vicios advertidos por el Instituto Nacional Electoral no expresan dolo y tampoco implican riesgo al sistema democrático que ameriten la negativa del registro, en cambio el riesgo a la democracia si está en cerrar el paso a la participación política plural e institucional de una organización con más de 265 mil afiliados y que realizó 223 asambleas distritales cumpliendo con los requisitos legales”.

En contraste los magistrados electorales dieron vida como nuevos partidos políticos a Fuerza Social por México, ligada al senador con licencia Pedro Haces, quien es líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, y a Redes Sociales Progresistas, de José Fernando González yerno de Elba Esther Gordillo, en ambos casos consideraron que no fueron suficientes motivos de nulidad las afiliaciones gremiales y las aportaciones de origen desconocido, explicó el presidente del Tribunal, Felipe Fuentes.

“De tal suerte que arribamos a la conclusión que no se dan los supuestos a los que llegó el Instituto Nacional Electoral para negar el registro a esta organización de ciudadanos… Es evidente que si se le da el registro a esta organización como partido político tendrá efectos constitutivos”.

Además los magistrados confirmaron el registro como partido a Encuentro Solidario a pesar de que en sus asambleas participaron ministros de culto, quienes no corrieron la misma suerte y se les negó el registro fueron el Grupo Social Promotor de México, que era la nueva versión del extinto partido Nueva Alianza, Sumate a Nosotros, del ex panista Manuel Espino y Fundación Alternativa, del expriista César Augusto Santiago.