TEPJF acepta impugnación de Salgado Macedonio

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación admitió la impugnación que Félix Salgado Macedonio interpuso contra la resolución del INE de retirarle la candidatura por no presentar sus informes de gastos de precampaña, éste es el segundo recurso que se interpone por este caso, el primero fue de la representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, y ambos fueron turnados al magistrado Indalfer Infante, quien integrará el expediente y formulará el proyecto.

En la impugnación, Salgado Macedonio se ostenta como excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y presentó un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales, uno de sus argumentos es que la dirigencia nacional de Morena estaba obligada a entregar el informe de sus gastos e ingresos de precampaña y no haberlo hecho fue una actuación “unilateral” de su partido.

El documento que presentó Félix Salgado relata que los partidos políticos son “los responsables y culpables de que los ciudadanos no presenten sus informes de ingresos y gastos al no generar las condiciones necesarias e indispensables para desahogar dicha obligación”.

Incluso, Salgado Macedonio infiere que fue Morena quien no le dio oportunidad ni genero las condiciones para que presentará el informe de fiscalización ante el INE, por lo que es “responsabilidad única y exclusivamente de su partido” la omisión de presentar sus gastos e ingresos de precampaña.

En su primera impugnación ante el Tribunal Electoral, Salgado Macedonio señaló que no estaba obligado a presentar los informes de gastos de precampaña porque no fue precandidato, sin embargo, en dicha resolución los magistrados indicaron que si fue precandidato y realizó actos de proselitismo, y que el partido tenía conocimiento de ello por lo que ratificó la sanción a Morena por 6 millones y medio de pesos.

La impugnación de Morena argumenta que si bien no se presentaron los informes de gastos de precampaña, porque no tuvieron precandidatos, la sanción del INE de retirar la candidatura es desproporcionada debido a que el monto de gastos de proselitismo no supera los 19 mil pesos.