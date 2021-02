Tengo el compromiso de no aumentar la luz, asegura AMLO

“Tengo el compromiso con el pueblo de no aumentar el precio de la luz”, enfatiza el presidente Andrés Manuel López Obrador al impulsar la iniciativa preferente para reformar a la Ley de la Industria Eléctrica que mandó al poder legislativo mientras convalecía del Coronavirus confinado en Palacio Nacional.

“No les gustó que mandé una iniciativa de reforma al sector eléctrico porque se habían apoderado de la industria eléctrica, las empresas particulares, comprando, sobornando a autoridades corruptas”, acusó el primer mandatario mexicano.

Al reiterar sus críticas a empresas como la española Iberdrola que aseguró, “recibían contratos jugososísimos... subsidios, por eso en vez de baja el precio de la luz aumentaba cada vez más durante el periodo neoliberal. Ahora que enviamos esta iniciativa para que no sigan esos abusos, que no siga ese saqueo pues se inconforman, pero tenemos que garantizar el compromiso que hicimos con el pueblo de no aumentar el precio de la luz y llevamos dos años sin que aumente el precio de la luz”, afirmó López Obrador.