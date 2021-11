'Tengan su reforma', advierte el PRI a Morena sobre iniciativa eléctrica

El PRI y su representación en la Cámara de Diputados advirtió a Morena y su dirigente, Mario Delgado, que su actitud de destruir acuerdos, logró cerrar la puerta del diálogo.

El tricolor no está dispuesto a discutir la reforma eléctrica del Ejecutivo Federal, hasta después de junio de 2022, recalcó el presidente y también diputado federal priista, Alejandro Moreno, quien aplicó a los morenistas un “tengan su reforma”.

Discusión de la reforma eléctrica, hasta después de las elecciones

El presidente del tricolor afirmó que su partido siempre estará dispuesto a generar acuerdos y llegar a consenso, pero no lo hará mientras el dirigente Delgado Carrillo mantenga posturas a las que calificó como “inadmisibles”, “egoístas”, “irresponsables” e “irreverentes”.

El líder del partido en el gobierno habría afirmado que esa fuerza política “borrará” del mapa electoral al tricolor, lo que provocó la molestia de los aludidos, que prácticamente declararon rota toda posibilidad de diálogo, en especial sobre la reforma eléctrica del Ejecutivo.

“Pero nosotros no vamos a discutir ni un tema, que no sea después del proceso electoral, porque tienen una posición que no construye, que es egoísta, que es egocéntrica (…) y hoy como dicen, ‘tengan con su reforma energética’ porque la vamos a discutir después de junio”, remarcó.

Delgado en Fórmula 1

El también presidente de la Comisión de Gobernación en el recinto parlamentario se sumó a las críticas la dirigente del partido morenista, por su asistencia al evento principal del Gran Premio Fórmula 1 y ocupar un asiento cuyo costo unitario fue de 50 mil pesos, mientras él y su partido siguen pregonando un discurso de austeridad.

“Por cierto, andaba muy a gusto en la Fórmula 1 el día de ayer, como todo el pueblo de México estuvo ayer”, denostó el dirigente y legislador.

Al calificar a Morena como “una desgracia” y al del Gobierno Federal como un proyecto que ha convertido al país en una “maquina” de fabricar pobres, Moreno Cárdenas dijo que la incapacidad de la autoridad federal para conducir al país, es inaceptable.

Ello, aunado a que en los anteriores procesos electorales, ese ente político aceptó hacer alianzas con el crimen organizado, a cambio de ganar posiciones, insistió en denunciar.