Tener cuidado con lo que se publica en DOF, pide INE a SE

Tras el anunció de la Secretaría de Economía de que el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, un organismo privado, fue el responsable del desarrollo y contenido del proyecto de Norma Mexicana de Organización de Elecciones para certificar los comicios, y ellos solo lo publicaron en el Diario Oficial de la Federación para su consulta, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, pidió tener “mucho cuidado cuando se hable de cuestiones electorales”.

En sesión del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova ironizó que espera que la Secretaría de Economía “no publique cualquier cosa en el Diario Oficial de la Federación como una norma sobre el narcotráfico”.

“Creo que las lecciones aprendidas son las siguientes, en efecto la Secretaría de Economía tiene que cumplir con la ley, pero cumplir con la ley no significa que en el diario oficial se publique cualquier cosa, supongo que el día de mañana la Secretaría de Economía no publicará una norma de alguien que pretenda regular una actividad ilícita como el narcotráfico, es decir la Secretaría de Economía como una lección será más cuidadosa en lo que se publica en el diario oficial… La calidad del trabajo de las autoridades electorales se mide por el apego a las leyes que pactaron los actores políticos y que están en la Constitución y en las leyes no en normas de los particulares”

El INE se pronunció en contra de dicha consulta al afirmar que viola sus atribuciones como organizador de las elecciones, y si alguien tiene que medir la calidad de los comicios son los actores políticos y en última instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esta postura fue apoyada por los representantes del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el PRI, quienes señalaron que si después del proceso de consulta de esa norma se llega a publicar la combatirán legalmente porque viola a un órgano autónomo, explicó el panista Víctor Hugo Sondón.

“De esta forma se pretende establecer ciertos requisitos para que a través de un sistema de gestión sea evaluada la calidad de los organismos o institutos encargados de los procedimientos electorales, obligandoles a demostrar ciertas capacidades, contrario a lo consagrado por la Constitución, es así que de manera burda y arbitraria la 4T pretende violar la autonomía de los órganos encargados de las elecciones en nuestro país”

Sin embargo, el representante del Poder Legislativo de Morena ante el INE, Alejandro Viedma Velázquez, afirmó que esta consulta fue elaborada por un organismo privado y puso de ejemplo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México-

“Lo realizado por la Secretaría de Economía es en estricto apego a la ley vigente nada tiene que ver con intenciones oscuras de tomar el INE por asalto, etcétera, esto fue elaborado por privados no por la Secretaría de Economía, no por el gobierno de México, no por ninguna instancia de gobierno, eso si es obligación de la Secretaría publicar para su sometimiento público este tipo de normas”

Pero, Lorenzo Córdova le recordó que la certificación del IECM fue por organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos.