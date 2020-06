Tenemos conocimiento del caso Susana Prieto: AMLO

Escucha la nota:



Ante la detención de la defensora de trabajadores en la franja fronteriza norteña, Susana Prieto Terrazas, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en su administración “tenemos conocimiento” del caso; “desde el primer día di instrucciones de que se revisara; tiene que ver con el gobierno del estado de Tamaulipas, no es un asunto federal”.

“En efecto, esta abogada encabezaba movimientos en las maquiladoras pero no se puede inventar, no se pueden fabricar delitos a nadie; no puede haber represalias contra nadie; di instrucciones de que se analizara la situación y que no se permitiera una arbitrariedad. Sí se está viendo este asunto. No creo yo que sea una petición del gobierno estadunidense porque no se atreverían a hacerlo y no va con el proceder de lo que ha significado el actual gobierno de Estados Unidos”, enfatizó López Obrador.

“Quien debe de actuar de oficio es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, seguramente ya lo están haciendo”, apuntó el Jefe del Ejecutivo al señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también actuará en plan conciliatorio.

“Todas estas cosas no pueden pasar desapercibidas por la autoridad porque no puede haber represalias, no es de que ‘tú eres un revoltoso, revoltosa, alborotador,conflictivo, incluso estás poniendo en riesgo las inversiones para México’. Sí, está bien que se diga eso porque hay libertad de expresión pero es distinto a fabricar un delito a un opositor, a un dirigente, a cualquier persona”, enfatizó el presidente de la República.

En este marco, el primer mandatario recordó las críticas que recibió por defender a Napoleón Gómez Urrutia, dirigente minero. “Lo hicimos en plena campaña, a Napoleón, porque me consta que hubo una confabulación entre gente muy influyente y el gobierno y lo expulsaron del país. Entonces,¿cómo se va a actuar así? Independientemente si nos cae mal o no, si es culpable, si no es culpable, cómo vamos a aplicar el destierro a alguien y si existe una confabulación, si la autoridad está al servicio de un grupo y no se aplica la ley y no hay justicia”, concluyó López Obrador.