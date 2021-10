Técnicos afinarán proyecto para resolver conflicto por la presa El Zapotillo en Jalisco: AMLO

Escucha la nota:



Desde Jalisco, en Temacapulín, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió con afectados por la construcción de la Presa “El Zapotillo”, junto con autoridades federales y estatales, incluido el gobernador Enrique Alfaro, para seguir revisando las acciones que permitan hacer llegar el agua a varias regiones del estado, incluyendo Guadalajara, sin arriesgar con posibles inundaciones a los pueblos de Acasico, Palmarejo y Temacapulín.

La federación sugiere elevar una cortina de 80 metros donde el nivel de agua solo alcance 42 metros de altura, esta obra permitiría dotar de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Tenemos que decidir conjuntamente… según los técnicos de Conagua, con la propuesta que ellos hicieron no se inundaban los pueblos; sin embargo, los técnicos quieren más seguridad de que no habrá, en las peores circunstancias, inundación de los pueblos, entonces, para reforzar la propuesta de Conagua se habla de este canal, o también se mencionó la posibilidad de hacer un túnel. Esto es lo que se tiene que resolver, qué es lo más conveniente y que técnicamente también sea viable… yo hago el compromiso de que vamos a revisar la propuesta de ustedes y considero que sería importante que continúen los técnicos reflexionando”, dijo López Obrador.

También garantizó el presupuesto para la obra adicional que se va a necesitar, sea el canal o el túnel: “vamos a garantizar que haya dinero”.

“Bienestar para los pueblos”

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal también planteó que se llevará a cabo un programa integral para el bienestar de los pueblos de los Altos de Jalisco.

“Tenemos ir pensando en que nos vamos a entender, que al final vamos a llegar a un acuerdo definitivo y que tiene que haber corresponsabilidad… No van a venir aquí las dependencias a hacerles las obras, se van ustedes a organizar en cada pueblo y nosotros vamos a entregar el presupuesto y ustedes harán las obras, si me explico ¿verdad?… Vamos a hacer de este asunto, de este conflicto algo ejemplar”, dijo AMLO.

Asimismo pidió unidad entre todos: “vamos con esta obra a que haya justicia, que no haya inundación de los pueblos, que mejoren las condiciones de vida, de trabajo aquí en los pueblos y que al mismo tiempo, el agua de la presa que ya no va a inundar a los pueblos, va a servir para abastecer de agua a otros seres humanos que necesitan también del agua, porque esa es la solidaridad verdadera… si en Guadalajara la gente, sobre todo la gente humilde, requiere agua de este río, se le va a dar agua”.

El primer mandatario pidió acelerar el proyecto de trabajo porque su administración no dejará obras inconclusas y pidió respeto para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien ingresó a la asamblea en medio de rechiflas y abucheos.

Sigue en juego el agua para Guadalajara, insiste Alfaro

El gobernador Enrique Alfaro confió en entrevista que el Gobierno Federal “tomará conciencia de que lo que está en juego es el futuro” de Guadalajara.

“Más allá de posiciones políticas, lo que no se puede permitir es que la salida a este conflicto… vaya dejar sin resolver el problema de fondo: se trata del abasto de agua para la ciudad. Ya se les dio garantías a las comunidades de que no se van a inundar los pueblos… el gobierno de Jalisco va a aguantar todo hasta el final, las ofensas de los grupos de Morena que vienen a reventar las reuniones… lo que se está jugando es el agua de la ciudad de Guadalajara”, enfatizó.

Al consultarle si llegara el agua a Guadalajara con la decisión que se tome, tras 16 años de protestas contra la presa, el mandatario jalisciense subrayó que “sí es a 80 metros con la altura de operación de la presa como se había acordado por Conagua, por supuesto que alcanzaría… lo que no entendemos es lo que hoy se propuso exactamente… de grupos técnicos de las comunidades que yo no sé quienes sean, ni conozco su propuesta, ni sé que implique”.

“Lo que se me hace la verdad poco serio, es que nos inviten a una reunión en la que se van a exponer las cosas de esta manera. No creo que sea una forma en la que se puedan definir proyectos técnicos de esta envergadura y vamos a estar atentos a ver qué decide el Gobierno Federal”, que en 4 semanas regresaría a la zona.

“Con la cortina a 80 metros pero con un nivel de operación de alrededor de 60 metros no se inunda; hay un sistema que técnicamente garantiza que pueda operar la cortina de esa manera, y bueno, no encuentro yo un argumento para seguir oponiéndose cuando hay garantías de que no se van a inundar los pueblos”, agregó Alfaro al destacar que así, “tendríamos cuando menos garantizado 3.5 m³ por segundo (de agua) que es la necesidad a mediano plazo” de la ciudad de Guadalajara.

“Yo tengo tres años trabajando con el gobierno federal tratando de encontrar una solución… ojalá se pueda hacer un planteamiento serio, viable; pero lo que me parece que es ya un sinsentido, es tener estas dinámicas… así no se resuelven los problemas”, consideró Alfaro.

Finalmente, sobre las expresiones de repudio en su contra, el gobernador de Jalisco remarcó que “es mi trabajo, yo tengo que aguantar todo pensando en el bien de Jalisco y lamento mucho que los grupos de Morena que pretenden hacer de esto un tema político electoral sean capaces de venir a hacer una escena; yo lo que quisiera es que la decisión se tome y cuantas reuniones tenga que aguantar y cuantos ofensas y gritos tenga que tolerar, estoy listo por el bien que se tome una decisión y que esa decisión le sirva a Jalisco”.

AMLO salió en defensa de Alfaro

Sobre si López Obrador salió en su defensa, dijo: “No es un asunto de defender. Yo no necesito que el presidente me defienda, yo aguanto lo que sea, ese no es el problema… yo seguiré insistiendo es que cada día que se pierde estamos poniendo en riesgo la viabilidad de una ciudad tan importante como es Guadalajara” y “no podemos dar una opinión sobre lo que es un planteamiento técnico que ni siquiera conocemos… ¿de que túnel están hablando?, ¿un vertedor que va a romper media cortina?, soy ingeniero civil y cuando escuchas ese tipo de cosas pues la verdad es que no puedo negar que hay una parte de decepción respecto a lo que vi, pero vamos a seguir trabajando”, apuntó el gobernador de Jalisco.

Luego de ser cuestionado de por qué no había ido al lugar, Alfaro dijo que siempre ha tenido una comunicación permanente: “esto es una obra del gobierno federal, no es una obra del Estado, es una obra en la que las decisiones son del gobierno federal y quien tiene que dar explicaciones, quien tiene que fijar una postura es el gobierno federal, pero es un tema de impacto estatal y local y por ello no podemos desatender el tema… hay un grupo en específico de un partido político que tiene el ánimo de confrontar y de ofender, y pues contra eso no se puede hacer nada”, finalizó Alfaro.