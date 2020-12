Tatiana Clouthier deja San Lázaro y se va a encabezar la SE

Escucha la nota:



La vicecoordinadora de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, formalizó su solicitud de licencia al cargo, por tiempo indefinido, con el fin de asumir la titularidad de la Secretaría de Economía, puesto que le asignó el Presidente de la República.

Entre aplausos de diputados de mayoría y la notoria ausencia de los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), Clouthier Carrillo respondió a las críticas en su contra, lanzadas por sus excompañeros de partido.

Ello, por tener una especialidad en lenguas inglesas, sin tomar en cuenta que ha laborado 12 años en la administración pública local y ha sido dos veces legisladora.

Después de que decenas de integrantes de las distintas fracciones reconocieran su desempeño en San Lázaro, alabaran profusamente sus virtudes y agradecieran su compañerismo, capacidad de diálogo y enseñanzas, la legisladora no dejó pasar por alto la ausencia de sus ex compañeros de partido en Acción Nacional.

Se defendió de los señalamientos por ocupar un despacho federal especializado en materia económica, cuando su formación profesional no necesariamente coincide con ello.

“Que así como algunos de los ausentes han criticado mi perfil y mi preparación, creo que no saben que tengo 56 años. Se pueden notar un poco porque no me he pintado el pelo todavía y se me notan ahorita las raíces. Sí soy licenciada en Lengua Inglesa, a mucho orgullo, he trabajado 12 años en el servicio público municipal y estatal, soy empresaria y socia de empresas, pero sobre todo tengo una de las cosas que a veces parecía que le falta a la gente viene a ser a este país, y eso es sentido común”, reviró a los señalamientos que el día anterior, lanzó en alusión suya, el panista Jorge Luis Preciado.

La congresista también estuvo a punto de romper en llanto, al recordar con la voz entrecortada, la anterior invitación que el Ejecutivo Federal le hizo para sumarse al gabinete de gobierno, misma que no aceptó por distintas razones.

“Que el Presidente me hacía una invitación para unirme a su gabinete, ay, ya se me va a ir… y en ese momento, mi madre estaba en el lecho de muerte. Hoy hace tres años que ella muere y les digo yo que me parece que no es casualidad que los ciclos se cierran juntos. Ha sido un honor y un agradecimiento compartir con ustedes, enhorabuena”, finalizó su intervención.

Para despedirla, sus compañeros en la bancada de Morena rompieron los protocolos sanitarios, se acercaron a su curul, lugar donde mostró un cuadro que le regalaron, con una fotografía ampliada donde ella aparece sonriente, detrás del Presidente de la República, durante su toma de protesta, en el propio recinto parlamentario.

Le pidieron selfies y la abrazaron, algunos de ellos sin utilizar cubrebocas, como el coordinador Ignacio Mier, que después de desearle parabienes, la despidió de la Cámara y la felicitó por su nuevo encargo.