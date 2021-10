Tania Ruiz, novia de EPN responde a personas que lo llamaron 'ratero'

La modelo Tania Ruiz compartió una historia en sus redes sociales, con la finalidad de responder a aquellos que llamaron ‘ratero’ a EPN.

El expresidente de México y la también empresaria fueron vistos a la salida de un hotel de lujo en Roma, Italia.

Lo anterior porque festejaban el cumpleaños de la originaria de San Luis Potosí.

¿Quién es Tania Ruiz?

Nació el 23 de octubre en San Luis Potosí en 1987, del signo libra, modelo, empresaria y blogger.

Actualmente cuenta con un total de 475 mil seguidores en su cuenta oficial en Instagram y fue mayormente conocida a raiz de su relación con el expresidente de México en 2019.

Este fin de semana, la pareja se hizo tendencia en redes sociales, luego de que a la salida de un hotel fueran captados por varias personas.

A lo lejos se escuchó que al exgobernador una mujer le gritó “ratero, que tenía lo que se merecía y que iría a la cárcel”.

Tras lo anterior, Eichelmann, publicó una historia en su cuenta de Instagram defendiendo a su pareja, en la qu escribió:

“Sabes mi nombre, pero no mi historia, has oido lo que he hecho, pero no por lo que he pasad0”.

“Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo, me ves riendo pero no sabes lo que he sufrido”.

“Deja de juzgarme, saber mi nombre no implican conocerme”. “Te deseo que encuentres a alguien que hable tu mismo lenguaje”, escribió.

Así no desgastarás tu vida intentando siempre estar traduciendo tu espíritú, concluyó Tania Ruiz, actual pareja de Enrique Peña Nieto (EPN) presidente de México durante del periodo 2012 a 2018.