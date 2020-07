T-MEC arranca cuando la región más lo necesita: Delgado; no hará “magia”: MC

Escucha la nota:



La entrada en vigor del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá representa un motivo de celebración para el país, ya que se registra cuando los socios comerciales más lo necesitan, en el marco de la pandemia por coronavirus, manifestó el coordinador parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.

En un conversatorio virtual temático, con congresistas norteamericanos, el diputado Delgado Carrillo dijo que el acuerdo genera esperanza y certidumbre para las inversiones.

“Hoy estamos aquí reunidos para celebrar que entra en vigor uno de los acuerdos comerciales más importantes para nuestros países, que consolida la tercera zona económica más importante en el mundo. Y ocurre en un momento en el que creo que los tres países lo necesitamos porque tenemos el impacto económico del Covid-19 y este nuevo acuerdo sin duda que genera mucha esperanza, genera mucha certidumbre”, apuntó.

Delgado Carrillo agregó que el país está en el proceso de apertura paulatina de sectores no esenciales de la economía, en el marco de la “nueva normalidad” asociada a la pandemia por coronavirus.

Insistió en que la entrada en vigor del T-MEC es una gran noticia para México, cambiará la perspectiva de inversión, y permitirá al país aprovechar el cambio generado con el aumento al salario mínimo.

El convenio se pone en marcha en un gran momento, porque las economías involucradas están sufriendo el impacto económico del Covid-19, dijo.

Enfatizó que con ese instrumento comercial, cuyas reglas dan certidumbre a la inversión, las economías socias se recuperarán y contarán con el “golpe económico” necesario para mejorar sus perspectivas.

El T-MEC, agregó, genera certidumbre y un mayor atractivo para un mercado de 492 millones de personas.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Pilar Lozano, que también destacó las ventajas del Tratado, pidió tener en claro que no hará “maravillas”.

“Claro que confiamos plenamente en que la entrada en vigor de este nuevo tratado va a contribuir a inyectarle dinamismo a nuestra economía, sin duda alguna, y a revitalizar también nuestras cadenas productivas y enderezar nuestra relación comercial también con nuestro país vecino, Estados Unidos y con Canadá”, aseveró la diputada Lozano Mac Donald

“Lo que sí es importante resaltar es que creo que el tratado por sí mismo no va a hacer magia, pero no me queda la menor duda que hay toda la voluntad del gobierno mexicano de caminar adelante”, remarco la también integrante de las comisiones de Asuntos Migratorios y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

En su turno, el congresista demócrata Henry Cuellar, confió en que el mundo y la región de América del Norte superará la pandemia, la cual ha mostrado a Estados Unidos que no debe depender del comercio con China, sino aprovechar el impulso que tendrán socios económicos como México y Canadá.

A su país, dijo, le gustaría mantener acuerdos comerciales con China, pero si esas inversiones no pueden concretarse, podrían destinarse a México.