Suman 88,312 muertes por Covid en México; van 880 mil 775 infectados

Escucha la nota:



Al corte de este viernes, la Secretaría de Salud reporta que México alcanzó 880 mil 775 casos confirmados de Covid-19, sumando 6 mil 604 casos nuevos en las últimas horas, y rebasó las 88 mil 312 defunciones por la enfermedad, con 418 casos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, desde José Luis Alomía director de Epidemiología detalló que el Valle de México continua a la cabeza en la cifra de casos de coronavirus.

Información relacionada: Protegernos ayuda a evitar el cierre de actividades económicas: Sheinbaum

El subsecretario Hugo López Gatell dijo que a pesar de que en algunos estados han aumentado los casos de contagios, la estrategia que ha implementado el gobierno federal no será modificada.

“No se trata de cambiar en el momento en el que uno percibe que las cosas van mal lo que se trata es de implantar las intervenciones que la estrategia contra entrega cuando los dejen abierto están cambiando para lograr el control o para enfrentar el reto”, indicó.

Luego de que la FDA aprobó el Remdesivir como tratamiento para el Covid-19 en Estados Unidos, Gatell fue cuestionado si en Méxixo también podría ser aprobado, y esto dijo..

“La respuesta directa es no lo que curre en la FDA de Estados Unidos la agencia de fármacos y alimentos es quien determina si se autoriza o no el uso de distintos productos tanto de alimentos como de medicamentos pero no tenemos ningún mandato de la FDA la FDA tiene responsabilidades en el territorio de Estados Unidos y nosotros somos Estados Unidos mexicanos”, indicó.

Finalmente, continúa la alerta de alto riesgo en 17 entidades del país por estar en alerta naranja, enfatizando el estado de Chihuahua que aumento a semáforo rojo este viernes.