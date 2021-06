Suman 228 mil 568 muertes por Covid-19 en México

Escucha la nota:



México reporta este viernes 228 mil 568 muertes por Covid-19, ya que se agregaron en las últimas horas 206 fallecimientos, y se se estiman 2 millones 614 mil 579 de casos activos.

De acuerdo a Ricardo Cortés, director general de promoción de la Salud, la ocupación hospitalaria disminuyó en un 87 por ciento. El nivel de camas generales se encuentra al 13 por ciento y camas con ventilador subió un punto porcentual al estar al 14 por ciento.

La vacunación alcanzó más de 33 millones 779 mil dosis aplicadas, de éstas, 13 millones 801 vacunas son segundas dosis.

Al presentar el semáforo epidemiológico, destacó 19 entidades en color verde, nueve en amarillo, y cuatro en color naranja.

No obstante, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud pidió a la población no confiarse ya que la tendencia a la baja no quiere decir qué hay riesgo cero en el país.

Luego del anuncio de la vacunación en la zona fronteriza con Estados Unidos, explicó que en esta parte del país será prioridad debido a la movilidad y actividad económica.

Comentó que lo más probable es que se aplique la vacuna de Johnson & Johnson en la zona fronteriza por ser de una sola dosis.

Mientras que en la zonas turísticas de Quintana Roo y Baja California Sur, se utilizará alguna de las otras cinco vacunas que ya se han venido aplicando en el país.