Suman 13 mil 511 defunciones por Covid-19 en México: SSa

Escucha la nota:



Este sábado en México se registran 113 mil 619 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 19 mil 278 están en activo, cifra que equivale al 17 por ciento.

Además se reportan 48 mil 273 casos sospechosos y 13 mil 511 defunciones, informó el director general de epidemiología, José Luis Alomía.

La @SSalud_mx reporta 13 mil 511 defunciones por #COVIDー19, así como 113 mil 619 casos confirmados acumulados pic.twitter.com/4X0eH3VP7S — MVS Noticias (@MVSNoticias) June 7, 2020

Información relacionada: Las 32 entidades del país están en semáforo rojo

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que en las últimas 24 horas hubo un incremento de casos confirmados de Coronavirus del 3.3 por ciento, equivalente a tres mil 593 personas más con esta enfermedad.

Asimismo reiteró que la próxima semana las 32 entidades federativas se mantendrán en semáforo rojo, lo que implica que se mantiene la suspensión de actividades no esenciales.

Recordó que entre las actividades permitidas están la operación de cafeterías y restaurantes con servicio para llevar, mercados y supermercados con capacidad del 50 por ciento, una sola persona por familia; parques para actividades físicas individuales con un aforo de hasta 25 por ciento, servicio de peluquerías y barberías a domicilio y hospedaje en hoteles al 25 por ciento para personas que realizan actividades esenciales.

En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, insistió en que de acuerdo a los lineamientos recientemente publicados por la Organización Mundial de la Salud, no hay evidencia de que el uso comunitario del cubrebocas sea efectivo para reducir el contagio de Covid-19. Incluso advirtió que la utilización inadecuada puede derivar en un contagio.

“Quien quiera usar un cubrebocas que lo use pero que tenga en cuenta que no es una barrera de protección absoluta y que si no se usa de manera correcta incluso podría ser perjudicial porque podría contribuir a contagiarse y a contagiar a otras personas, esta idea generalizada de que cubrebocas es la solución, es una idea no cimentada en conocimiento científico y es indispensable para hacer un buen uso de los instrumentos de prevención que tengamos la información directa”, expuso.

Al respecto, Alethse de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida, aseguró que inclusive se puede salir a la calle sin cubrebocas, siempre y cuando se cuide la sana distancia, pero no sin alcohol gel, pues la higiene de manos constituye el pilar central en la prevención de infecciones.

“Nunca salgan sin alcohol gel, recuerden que la higiene de manos es el pilar central en la prevención de infecciones, podemos a lo mejor salir sin cubrebocas siempre y cuando aseguremos que estemos en estas características de guardar esta sana distancia que tanto hemos hablado, pero lo que sí es que es muy factible que me esté haciendo o tocando la cara o que empiece a tener contacto con múltiples superficies, entonces alcohol gel”, apuntó la integrante del equipo científico del gobierno federal en temas de infectología y salud pública.