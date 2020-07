Suma México 252 mil 165 casos de Covid-19; cifras de defunciones “no son la totalidad”: Gatell

Escucha la nota:



En México existen 252 mil 165 casos confirmados de Covid-19, 26 mil 075 de ellos activos y 30 mil 366 defunciones. Estas cifras representan 6 mil 914 casos confirmados más en las últimas 24 horas y mil 523 muertes más, informó el director general de epidemiología, José Luis Alomía.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que a nivel nacional hay 12 mil 976 camas ocupadas de hospitalización general y 16 mil 753 disponibles, mientras que las camas con ventilador ocupadas son 3 mil 811 y 5 mil 978 disponibles.

Información relacionada: SRE repatria a 151 mexicanos desde Chile y Perú varados por pandemia

Indicó que la ocupación hospitalaria en Tabasco con 80% y Nayarit con 74% ya sobrepasó el nivel de seguridad recomendado.

“Se han estado teniendo ya reuniones intersectoriales con el estado para revisar específicamente en qué municipios, en qué localidades es donde se está teniendo la mayor saturación para inmediatamente activar otras unidades, seguir reconvirtiendo camas y que entonces no vaya a llegar este nivel a una saturación que en su momento impida otorgar el tratamiento hospitalario, tenemos también al estado de Nayarit por encima de ese porcentaje de seguridad, también se está trabajando y en comunicación”, apuntó.

La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos de Covid-19 acumulados con 51 mil 658, seguida del Estado de México con 37 mil 360 y Puebla con 11 mil 857.

En tanto, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró que el número de defunciones que presentan en el informe de Covid diario “no representan la totalidad”.

En este sentido descartó que las más de 38 mil muertes reportadas por el Renapo sean oficiales, pues también hacen una revisión de estas cifras.

“Y usted me pregunta esa noticia, esos datos, esos 38,000 que usted me refiere son oficiales, la respuesta es no, por varias razones, Renapo también hace un análisis de su información y documenta que puede tener que la información primaria era equivocada, era incorrecta y entre otras cosas porque en el certificado hay muchas variaciones en la calidad de información que se pone”, comentó.

El funcionario reiteró que esta semana se conformó un grupo técnico de trabajo con Renapo, INEGI, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud para hacer un análisis integral de la mortalidad en exceso durante la epidemia de Covid y harán otros sub análisis de la mortalidad posiblemente atribuible a Covid.