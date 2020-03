Sube a 12 la cifra de muertos por Covid-19 en México

Escucha la nota:



La Secretaría de Salud reportó 12 muertes por coronavirus, de las cuales cinco se han registrado en la Ciudad de México, tres en Jalisco, dos en San Luis Potosí, una en Durango y una en Michoacán, los datos federales no muestran los decesos de Cancún en Quintana Roo y una más de Hidalgo. La mayor parte de los decesos se han dado en hospitales del IMSS.

En conferencia de prensa, Christian Zaragoza , director de Información Epidemiológica, indicó que se tienen 717 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 67 están hospitalizados, de ellos el 30 por ciento están graves y hay cinco intubados, y señaló que tienen 2 mil 475 casos sospechosos quienes son sometidos a pruebas de laboratorio.

El director de Información de Epidemiología aseguró que no existe un incremento en las últimas dos semanas de neumonía atípica, que se puedan estar confundiendo o registrando por coronavirus.

Por su parte, Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, afirmó que él si cree en las cifras porque “la proporción de casos graves de neumonías atípicas no ha subido mucho”, y explicó que en el IMSS tienen cinco casos de personal médico infectado por Covid-19, de los cuales cuatro están asociados a viaje y uno se infectó cuidando a un paciente “en su práctica privada”.

Aseguró que la diferencia entre los contagios que existen en las ciudades fronterizas entre Estados Unidos y México, se debe al muro que divide ambos países, aunque no descartan que se de un brote del lado mexicano.

Información relacionada: Muertes por Covid-19 suben a 23 mil 335

También, anunció que a todos los pacientes que lleguen graves por enfermedades respiratorias se les hará la prueba de Covid-19, tengan o no antecedente de viaje, porque de los 717 casos confirmados, 54 no salieron al extranjero y no se sabe cómo fueron infectados, y ellos son considerados contagios comunitarios.

Prevén más contagios comunitarios

Los especialistas señalaron que a partir del 18 de abril se prevé una mayor actividad de contagios comunitarios, por lo que aún estamos en posibilidad de disminuir el número de infectados con la higiene de manos, la sana distancia y que todos los que puedan se queden en casa.

Explicaron que los picos más altos de contagios llegarán en primera instancia en las zonas metropolitanas, por lo que se tendrá que analizar si se prolonga la Jornada Nacional de Sana Distancia pero por entidad.