SSa reporta que 17 estados de México están en naranja, 15 en rojo

La Secretaría de Salud informó que en la semana del 6 al 12 de julio serán 17 las entidades que estarán en color naranja del semáforo epidemiológico por Covid-19, y 15 permanecerán en color rojo con riesgo máximo de contagio.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que la infodemia por Covid 19 “mata” porque existe gente que aún no cree en la pandemia de coronavirus, de ahí que la información falsa provoca consecuencias “graves” en algunos sectores de la población, por lo que llamó a no promover que algunas entidades están en semáforo verde cuando no es así.

López-Gatell indicó que están trabajando para que la ampliación y la reconversión de hospitales Covid permanezca para una posible segunda oleada.

También, informaron que en color naranja del semáforo epidemiológico de Covid están Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, quienes podrán tener mayores actividades abiertas como restaurantes al 50 por ciento, parques y plazas públicas al 50 por ciento, se puede acudir con citas a estéticas, barberías, gimnasios, albercas y centros deportivos, los cines, teatros, centros comerciales e iglesias podrán contar con el 25 por ciento de aforo.

Mientras que en color rojo, solo con la apertura de actividades esenciales están Baja California, Chiapas, Colima, Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.