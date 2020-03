Ssa pide no creer en noticias “absurdas” como compra de caretas ante Covid-19

Escucha la nota:



Ante la publicación de que en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS se compraron caretas y máscaras para albañiles, soldadores y pintores para equipar al personal médico por la presencia de Covid-19 en el país, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, llamó a la población a “no creer en noticias absurdas sin prueba documental”.

“Con todo respeto para el columnista esto es verdaderamente, como le puedo decir, fuera de la realidad, es impresionante, no hay manera de que la gente crea que es lógico que a alguien se le ocurrió comprar caretas de albañil en lugar de cubrebocas, hay que tener mucho cuidado con la desinformación”.

En conferencia de prensa, pidió “actuar con ética humana para que en medio de una epidemia no propaguen noticias falsas”, porque esos datos “están fuera de la realidad”.

“Este llamado a la responsabilidad, a la ética, ya no digamos periodística o no, a la ética humana, no puede ser que en medio de una epidemia se propaguen noticias deliberadamente falsas para confundir a la población, para confundir a la audiencia, estás noticias absurdas (…) Sociedad, comunidad, hay que tener la mente reposada para poder distinguir lo que es real de lo que es fantasioso”.

Por su parte, Gustavo Reyes Terán, coordinador de los Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad, afirmó que el IMSS se tienen 2 millones 800 mil cubrebocas de alta eficiencia, conocidos como N95, que protegen más del 99 por ciento de filtración.

