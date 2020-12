Ssa pide a mexicanos no confiarse y seguir con medidas sanitarias

Escucha la nota:



El titular de la Secretaría de Salud (Ssa) federal, Jorge Alcocer Varela, enfatizó que para luchar contra la pandemia del coronavirus (SARS-CoV-2) y los estragos de la enfermedad que provoca, Covid 19, las acciones tienen que ser mucho más locales.

En el Pulso de la Salud realizado la mañana de este martes en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el secretario hizo hincapié en tener confianza en la vacuna que paulatinamente se aplicará a lo largo del 2021 contra el virus, pero no confiarse de que es la única forma de protegerse en contra de la enfermedad.

“Hago un llamado a no confiarnos, hay que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias que todos los días nos las hacen saber”, puntualizó.

En el semáforo epidemiológico vigente del lunes 21 de diciembre al domingo 3 de enero de 2021 están en rojo Baja California, la Ciudad de México y Estado de México.

Suman 24 entidades en naranja, mientras que Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa están en amarillo; y en verde se encuentran Chiapas y Campeche.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en el informe técnico hizo énfasis Explicó que la mortalidad está con dos puntos porcentuales más, respecto a la semana epidemiológica anterior, así como la ocupación hospitalaria en las nueve entidades mencionadas.

En las camas de carácter general está el 46 por ciento ocupada a nivel nacional, en tanto que la Ciudad de México alcanzó el tope de 85 por ciento.

“El Valle de México es la zona más difícil de controlar, esto lo hemos dicho una y otra vez… porque reside casi la cuarta parte de la población mexicana además porque es una zona de extremada dependencia económica social con los otros cinco estados que conforman la Megalópolis y el resto del país”, dijo.

Recordó que son tres semanas críticas para tratar de romper la cadena de contagios, bajar la velocidad de la infección y así evitar los casos graves de Covid 19 con los fallecimientos que desencadena.

“La epidemia se controla en la comunidad, depende de que todas y todos tengamos los cuidados respectivos para no contagiar y no ser contagiados, y la medida más importante es no salir de casa para evitar que tenemos que interactuar con otras personas”, apuntó.

López-Gatell insistió en que se deben dejar para otros tiempos las fiestas y posadas, tradicionales en esta época, porque las reuniones sociales son uno de los principales caldos de cultivo del coronavirus.