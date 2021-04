SSa dará resolución sobre demanda de vacunación a médicos privados

Escucha la nota:



Personal de salud del sector privado acordó con las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México que el próximo viernes les darán una resolución final sobre su demanda de vacunación contra Covid 19 para todos los trabajadores médicos que están en riesgo por atender a pacientes, incluyendo los que laboran en unidades públicas y privadas, por lo que retiraron el bloqueo de más de seis horas que se encontraba en Calzada de Tlalpan, entre Las Torres y Tasqueña.

Al salir de una reunión con Mónica Mieres, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud federal, y autoridades de salud local, Sol Patricia Rojo, médica general y una de las voceras de este movimiento, señaló que les darán a conocer cómo y cuándo se va a dar la vacunación de todos los trabajadores médicos, incluidos camilleros y paramédicos.

“A lo que se llegó, el acuerdo se respeto que el día 9 nos tienen que entregar de forma clara una resolución oficial por parte del Gobierno de la Ciudad de México donde detallen y especifiquen cómo y cuándo se va a dar este plan de vacunación para que antes del 30 de abril el cien por ciento de los trabajadores se encuentre vacunado, se hizo tremendo hincapié que personal de salud es todo aquel que este potencialmente expuesto”.

Los trabajadores señalaron que esperan que esta resolución se las den a conocer a primera hora de este viernes, por lo que continúan con su convocatoria para acudir ese día a las 6:30 horas a Palacio Nacional.

“Es importante que demos seguimiento a esto, porque si bien tuvimos la entrevista con estas personas es porque nos mantuvimos, llegó primero alguien que no tiene un rango importante de parte de la Secretaría de Salud, después llegó un subordinado de Gobernación y les dijimos que necesitábamos a alguien que diera respuestas resolutivas”

Los trabajadores de la salud del sector privado han salido en dos ocasiones a bloquear las calles, la primera fue el pasado jueves cuando a través de una publicación de redes sociales se enteraron que les aplicarían la vacuna en la Escuela Naval Militar, pero menos de 500 de sus compañeros lo lograron, y al resto les dijeron que ya no había, porque el excedente que les sobró de Coyoacán se había agotado, lo que llevó a se manifestarán.

Este lunes tenían una reunión con Oliva López, secretaria de Salud capitalina, pero no asistió, lo que llevó a que cerrarán el Eje 3 Oeste y Calzada de Tlalpan. El personal de salud amagó que no se moverían hasta que no obtuvieran una respuesta.