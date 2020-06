Jornada nacional de sana distancia concluye con 9 mil 930 decesos por Covid

Escucha la nota:



La jornada nacional de sana distancia concluyó este domingo con 9 mil 930 fallecimientos por Covid-19, es decir, 151 más que el pasado sábado, mientras que en las últimas 24 horas 3 mil 152 personas se contagiaron, con lo que la cifra de casos confirmados es de 90 mil 664.

Las entidades que concentran el mayor número de casos confirmados son: la Ciudad de México con 25 mil 18, el Estado de México con 14 mil 862 y Baja California con 5 mil 75.

En la conferencia de prensa de este domingo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, insistió que la conclusión de la jornada nacional de sana distancia no implica que la epidemia haya terminado y que se pueda regresar a la normalidad.

“Hoy no se acaba la epidemia, hoy no se acaba la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público para seguir mitigando la epidemia de Covid, mañana 1 de junio no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y desde luego las educativas, no lo es, lo enfatizó porque es imprescindible que la sociedad sepa que el peligro persiste y que toda la República se encuentra en el semáforo rojo”.

López-Gatell refirió que este lunes se darán a conocer detalles sobre la reducción en la curva epidémica de casos nuevos y de hospitalizaciones en la Ciudad de México, así como en la velocidad de ocurrencia en los casos confirmados y sospechosos a nivel nacional.

Del mismo modo mencionó que la capital de la República observa una disminución en la ocupación de camas con ventilador, la cual es del 54 por ciento, mientras que las de hospitalización general es de 71 por ciento.

En esta ocasión, la mayor parte de la conferencia estuvo dedicada al premio que le otorgó la Organización Mundial de la Salud a México por las acciones emprendidas para disminuir el consumo de tabaco.

Ahí, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, refirió que el tabaquismo aumenta 2.4 veces la probabilidad de que un paciente con Covid sea intubado.

“La epidemia de Covid-19 nos muestra que otras epidemias se integran al SARSCOV-2, como lo es el tabaquismo acompañante del 8 por ciento de los afectados por este virus, está asociado con un mayor daño por Covid-19, las menores probabilidades de mejoría, 1.4 veces más probabilidades de tener síntomas graves y aproximadamente 2.4 veces con mayor probabilidad de ser intubado y admitido en terapia intensiva por el Covid-19”.

Alcocer Varela puntualizó que México seguirá trabajando para alcanzar la meta de reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para 2030, para lo cual el control del tabaco es un tema de alta prioridad.