SRE da seguimiento a dos casos de mexicanas intervenidas en EEUU sin su consentimiento

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se encuentra en estrecha y permanente comunicación tanto con las mexicanas afectadas como con autoridades de ICE y del centro de detención migratorio del condado de Irwin, Georgia por el caso de las mujeres mexicanas a quienes les fueron practicadas cirugías ginecológicas sin su consentimiento.

Informó del caso de dos mujeres, una de ellas, que fue objeto de una intervención quirúrgica (no histerectomía) la cual, de acuerdo con los elementos compartidos por la afectada, no fue autorizada por la connacional, no recibió cuidados post-operatorios y no se le atendió de otro padecimiento no ginecológico del que sufría (hernia).

A través del consulado general de México en Atlanta, se encuentra verificando un caso adicional de una mujer mexicana que ya se encuentra en el país y que también habría sido sometida a una intervención quirúrgica ginecológica sin su pleno consentimiento, sin haber recibido una explicación en español del diagnóstico médico ni de la naturaleza de los procedimientos médicos que le realizarían.

Destacó que durante la pandemia por Covid-19 que obligó la suspensión de las visitas a los centros de detención migratoria, el consulado permaneció en contacto con las mujeres mexicanas detenidas que accedieron a dialogar con los funcionarios consulares y se canalizaron oportunamente las denuncias a las autoridades de ICE y del centro en Irwin.

Por otro lado, el consulado está en contacto con el abogado que coordina una posible demanda colectiva y con las mujeres mexicanas que podrían ser incluidas en la misma, con el fin de explorar las vías legales que atiendan la violación de sus derechos humanos así como sus reclamos.