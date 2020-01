Sospecha PT que STPS protege a allegados a Romero Deschamps

La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, expresó sus sospechas ante la actuación de funcionarios en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el caso de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros.

El coordinador Reginaldo Sandoval, acompaño al integrante del gremio, Rubén Choreño Morales, quién se presentó como Secretario General electo, para denunciar las anomalías que a su consideración, se están registrando en el proceso de toma de nota en el gremio.

*Información relacionada: STPS no ha reconocido a Manuel Limón como dirigente del STPRM

Detallaron que Choreño Morales dijo haber resultado electo como secretario general del Sindicato, durante la convención realizada el 17 de enero de 2019.

Acusaron que desde la Secretaría del Trabajo se está privilegiando a los allegados al exdirigente, Carlos Romero Deschamps, al rechazar las solicitudes de toma de nota presentadas por otros integrantes de la organización sindical.

“Ahí ha sospechas porque ese amigo tiene casi todo lo que va del modelo neoliberal en el Registro de Asociaciones. Por algo sucede que no se la dieron y luego cómo hace un argumento infantil que no se presentan originales, ahí hay cosas que nosotros estamos sorprendidos y hacemos un llamado a la Secretaría para que revise esa autoridad. Negó lo que no debía haber negado, que era dar la toma de nota al compañero Choreño, porque el que era ilegal, era Romero Deschamps”, planteó el congresista.

Añadieron que la dependencia está cayendo en desacato a una orden judicial, favorable a Choreño Morales, que ganó un amparo ante la negativa de la Dirección General del Registro de Asociaciones, adscrita a la Subsecretaría del Trabajo de la STPS, a darle la toma de nota.

Sentenciaron que la dependencia tiene cinco días para hacer cumplir la orden judicial referida o podía haber consecuencias legales, incluso para la secretaria Luisa María Alcalde, que perdería el puesto e incluso puede ser sometida a proceso de juicio político.

“¿Qué otro camino tienen? Vamos en la ruta de que se cumpla la ley. Si desacata la orden, está en un desacato y ahí que procede, pues lo que viene, si se va a juicio político, si se va a una serie de cosas pues para allá vamos. No, nosotros no vamos a encubrir a nadie, ya se dijo que aquí es la pura verdad y no encubrimos a ningún funcionario que caiga en responsabilidades o en violación a la ley. No, no, aunque sea de la cuarta te, pues si nosotros solapamos, ya estamos en lo mismo del modelo neoliberal y de la corrupción”, dijo el diputado Sandoval Flores.

Esta misma semana, la secretaria Alcalde Luján aclaró, por instrucción del Presidente de la República, que fue cuestionado al respecto durante sus conferencias mañaneras, que la toma de nota en el Sindicato Petrolero no se ha confirmado a favor del diputado federal Manuel Límón, allegado a Romero Deschamps.

Por lo que Limón se mantiene en calidad de secretario del Interior, Actas y Acuerdos del Sindicato, y no ha asumido el puesto de Secretario General de la asociación gremial.

Los petistas e integrantes del Sindicato Petrolero detallaron que el amparo concedido al señor Rubén Choreño, establece que se debe emitir otro acuerdo en el que se atienda la petición de toma de nota del señalado, el cual cumplió los requisitos establecidos en la ley.