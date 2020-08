Solo siete de lo 61 senadores de Morena decidieron no comprar boletos para la rifa del avión presidencial

Escucha la nota:



El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, indicó que siete de los 61 legisladores de su partido decidieron no comprar boletos para la rifa del avión presidencial, que está programada para el 15 de septiembre, y hasta el momento desconoce si a los burócratas los están obligando a adquirirlos.

En la reunión parlamentaria, detalló que solo 26 legisladores destinarán cien mil pesos para comprar los boletos de la rifa, 14 senadores pagarán 30 mil pesos de boletos y el resto entre 20 y 10 mil, por lo que tendrán dos meses para dar esos recursos.

“En el caso nuestro les quiero decir con toda honestidad, se los planteé al Grupo, hubo sólo siete senadores y senadoras que no compraron nada, que no quisieron hacerlo. Ya los conocen, es de fama pública. No soy delator, pero fueron 54 senadores que aceptaron, de 61.

Explicó que en su caso deberá pagar 25 mil pesos por cuatro quincenas, y los boletos los repartió entre los trabajadores del Senado.

La rifa del avión presidencial ofrece cien premios de 20 millones de pesos, se llevará a cabo el próximo martes 15 de septiembre en el salón de sorteos del edificio Moro de la Lotería Nacional.