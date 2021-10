Iniciativa de reforma eléctrica reserva al Estado explotación del litio

Escucha la nota:



Al indicar que la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) enviada al congreso busca garantizar “precios justos” a la luz, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la propuesta también establece “que la explotación del litio solo va a poder hacerla la nación, es decir, el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio, es de los mexicanos, de la nación”.

“No significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad porque se decide en esta iniciativa, que la CFE va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares. Que haya una auténtica competencia que no había, porque apostaban a marginar, a destruir a la Comisión Federal de Electricidad”, enfatizó el mandatario federal desde las instalaciones de la 24 Zona Militar en Cuernavaca, Morelos.

“Que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, del gas. Tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular y esto significa el fortalecer empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad”, dijo López Obtador al insistir que se benefició a las empresas extranjeras con el control del mercado y subsidios, “mientras las plantas de la CFE estaban subutilizadas de manera deliberada, ¡querían que se arruinarán!, ¡que se convirtieran en chatarra! para que todo el mercado de la energía eléctrica fuera manejado por las empresas particulares sobre todo extranjeras. Todo eso ya se terminó, estamos procurando. resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética”, remarcó.

Con reforma desaparecerían CHN y CRE; se garantizará la seguridad energética: SEGOB

El secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández precisó que con la iniciativa de reforma a tres artículos constitucionales: 25, 27 y 28 y a 9 artículos transitorios, se rescataría y fortalecería a la Comisión Federal de Electricidad para “garantizar la seguridad energética del país, en este caso, de la industria eléctrica nacional”.

Indicó que desaparecería la figura que “hasta que sea aprobada esta iniciativa, tenía la Comisión Federal de Electricidad; ahora será un organismo con personalidad jurídica propia, un organismo de estado. Desaparecen las subsidiarias filiales o anteriores de la Comisión Federal de Electricidad y queda un solo organismo, que será el encargado de la generación, de la distribución, de la administración de la energía eléctrica”. López Hernandez remarcó que la CFE “será la encargada de producir y despachar el 56% de la energía que se genera en el país”.

El titular de SEGOB también apuntó que se propone la desaparición de “dos organismos que habían sido creados para acotar las funciones de la Comisión Federal de Electricidad y beneficiar a los productores privados, como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de la Energía; lo que es el CENACE (Centro Nacional de Control de Energía), que garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico nacional pasarán a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad”.

En la propuesta de reforma se eliminan los contratos de ‘autoabastecimiento’, “que en realidad no eran asociados a la producción de energía eléctrica, sino que eran ‘clientes’ que resultaban beneficiados, porque este tipo de productoras que no pagaban el porteo y no se prorrateaba para ellos el costo de la transmisión de la energía… por lo tanto, quienes resultaban beneficiados de este tema, por ejemplo grandes cadenas comerciales, tiendas de autoservicio, tendrán que adquirir la energía a la Comisión Federal de Electricidad”, subrayó el funcionario federal.

López Hernández detalló que la iniciativa propone que “los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio, no serán concesionados”.

Será el estado, dijo, en que intervendrá en la exploración y en la producción de estos minerales considerados como estratégicos.

“Las concesiones que hayan sido otorgadas para explotación de otros minerales como el oro, la plata, el cobre, permanecen”.

Aclaró que “ninguna de esas concesión será utilizada para la explotación y la producción de litio. Hay 8 concesiones otorgadas a la fecha para la posible explotación de litio y quedarán vigentes, siempre y cuando acrediten ante la Comisión Federal de Electricidad y ante la secretaría de Energía que han iniciado el proceso de exploración y que están en los términos previstos para empezar la producción”, indicó.

Se tiene informes que solamente uno de esos ocho concesionarios, reúne estás características pero sin embargo, si logran acreditarlo estás 8, pues estará vigente la concesión”, concluyó el secretario de Gobernación, señaló.