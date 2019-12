Socios del T-MEC, obligados a sancionar corrupción, destaca Padierna

Escucha la nota:



El Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá, T-MEC, prevé disposiciones que obligan a los gobiernos a actuar contra hechos de corrupción y a sancionarlos, destacó la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Dolores Padierna.

Afirmó que el convenio está “blindado” contra actos de corrupción, recalcó que las partes deberán implementar y mantener normas que sancionen conductas ilícitas como el pago de soborno a funcionarios públicos y toda acción ilegal como la malversación de recursos públicos y el peculado, que puedan afectar el comercio internacional y la inversión.

Para cumplir ese propósito, abundó, será necesario fortalecer la cooperación multilateral, el intercambio de experiencias y la adopción de prácticas en la materia.

Subrayó que el T-MEC también incluye compromisos en materia de cuidado a medio ambiente, gestión forestal sostenible y cumplimiento de obligaciones internacionales adquiridas.

En ese particular, lamentó que el acuerdo no haga referencia directa a instrumentos como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto19 o bien, el Acuerdo de París, los cuales no han sido adoptados por el gobierno de Estados Unidos.