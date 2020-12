Sistema de salud está a punto de ser desahuciado: PAN

Escucha la nota:



La bancada del PAN en el Senado advirtió que el sistema de salud en México está a punto de ser desahuciado y resaltó que la ineptitud del gobierno federal en el manejo de la pandemia de Covid-19 y el abasto de medicamentos ha costado miles de vidas.

En un comunicado, los senadores de Acción Nacional resaltaron que el sector salud ha padecido el mayor daño por la incompetencia que invade al gobierno federal, que ha echado la culpa de sus fallas a los gobiernos anteriores.

Indicaron que, no importa cuántas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador repita que estamos mejor que antes, ya que la realidad no se cambiará con discursos y sus palabras no llevarán medicamentos a nadie.

Información relacionada: José Narro rechaza que su iniciativa esté orientada a la expropiación

La senadora Alejandra Reynoso destacó que el gobierno no cumplió su promesa de mejorar el sistema de salud al nivel de Dinamarca o Canadá.

Señaló que no se puede aspirar a estar como los países desarrollados cuando Morena redujo el presupuesto para la salud, acabó con el Seguro Popular y, en menos de un año, desapareció el Fondo de Gastos Catastróficos.

Aseguró que la bancada del PAN no se resignará a que miles de familias sigan sufriendo por falta de atención, por lo que anticipó que continuarán con la exigencia de que los recursos se destinen a la salud y no se tire en proyecto inviables o estadios de béisbol.

Alejandra Reynoso subrayó que Morena se ha negado a corregir el rumo, por lo que a la desgracia de la pandemia se sumó la necedad, la soberbia y la incompetencia “del peor gobierno en el peor momento”.