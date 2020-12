Sismos, lluvias, ciclones atípicos e inundaciones, saldo en 2020: Protección Civil

Escucha la nota:



La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) presentó, desde Palacio Nacional, el informe en la materia 2020.

La titular del organismo, Laura Velázquez, detalló que este año, la población resintió los efectos de más de 30 mil sismos, lluvias y ciclones atípicos por su intensidad y frecuencia, fuertes inundaciones, en especial en los estados de Tabasco y Chiapas; y una mayor actividad del volcán Popocatépetl a partir del presente mes de diciembre.

También se atendieron casos de desastres por inestabilidad de laderas, pirotécnica, incendios forestales y tomas clandestinas de combustibles.

En materia de sismos, puntualizó que los más de 30 mil eventos tuvieron rangos de 1.2 a 7.4 grados de intensidad.

El temblor más relevante fue el originado en junio pasado en Oaxaca, el cual presentó aproximadamente 15 mil réplicas.

En ese marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aún con la desaparición de Fondo de Desastres Naturales (Fonden), al que calificó nuevamente como un “hoyo negro de corrupción”, no faltó apoyo a la población.

“Dicen que no hay presupuesto para el Fonden”, pero todo el presupuesto del Gobierno Federal está a disposición para apoyar a la ciudadanía en casos de desastre, aseveró, en respuesta a las críticas a su gobierno, por haber promovido la desaparición de ese fondo, junto con otros 108 mecanismos financieros.

Hacia finales de año, en el marco de las inundaciones en Tabasco, “ya no estaba el Fonden, es más, en los hechos ya no funcionaba el Fonden y no faltó el apoyo, además con eficacia y con honestidad, porque el Fonden era un hoyo de corrupción, un hoyo negro de corrupción”, expresó.

“Dicen, no hay presupuesto para el Fonden, todo el presupuesto del Gobierno está a disposición de emergencias que protejan a la población civil”, dijo textualmente, en el intento de aseverar que todos los recursos a cargo de su administración, están disponibles para atender a los damnificados.

El reporte anual de Protección Civil, agrega que en términos de inversión en atención a emergencias y reconstrucción, así como la atención de los desastres registrados, se autorizaron aproximadamente mil 699 millones de pesos para la compra de insumos, con el fin de atender a personas afectadas por fenómenos naturales perturbadores.

Para desastres y enfrentar los daños provocados por ese tipo de incidentes, se autorizó el uso de dos mil 770 millones de pesos, aproximadamente.

El mayor gasto en atención de emergencias y desastres, se destinó con motivo de fenómenos hidrometerológicos, como huracanes, tormentas, lluvias intensas e inundaciones, entre otros.

Se emitieron 47 declaratorias de desastre, para dar apoyo a 17 estados que sufrieron daños por fenómenos hidrometeorológicos, geológicos y por un incendio forestal.

Se emitieron 83 declaratorias de emergencia para 18 estados del país, donde fenómenos hidrometerológicos, geológicos y tres incendios forestales, afectaron a un total de un millón de personas.

Las entidades más afectadas por desastres, agregó la Coordinación de Protección Civil fueron Oaxaca y Chiapas.