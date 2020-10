SíPorMéxico no desea volver al pasado, asegura Claudia Ramírez

Escucha la nota:



Durante el lanzamiento de la organización #SíPorMéxico, la vocera Claudia Ramírez, convocó a los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa que busca recuperar el derecho de decidir sobre el futuro del país y aseguró que “no queremos volver al pasado” al hablar de malos gobiernos, pero “tampoco queremos quedarnos como estamos”.

A través de redes sociales esta “comunidad de organizaciones y ciudadanos”, presentó testimonios de activistas como Israel Rivas, quien lucha por garantizar el abasto de medicamentos para niños con cáncer; Adrián LeBarón, quien promueve la seguridad; Yesenia Zamudio, madre de una víctima de feminicidio; Guillermo Ruiz Tomé, campeón panamericano que criticó la falta de apoyo del gobierno al deporte y la abogada Gloria Rojas, atacada con ácido en Querétaro, quien no recibió siquiera la mínima atención en su denuncia por parte de las autoridades, además de un recuento de los errores de los presidentes que han gobernado al país hasta el actual.

La también actriz Claudia Ramirez, señaló que esta comunidad integrada por más de 400 organizaciones, busca recuperar el poder de decisión de los ciudadanos: “No más partidocracia, queremos Presidentes, no queremos reyes; no queremos cortes, queremos diputados y senadores; no queremos caciques, queremos gobernadoras, gobernadores y alcaldes. A partir de hoy no seremos súbditos, seremos ciudadanas y ciudadanos que no se sientes amenazados por defender si derecho a ser ciudadanos. Nada mas incomodo que una ciudadanía ejerciendo su derecho”.

#SiPorMéxico convocó a los mexicanos a ser partícipes de este cambio en el paradigma social y político y a comprender que el resultado de las elecciones del 2018, más que el triunfo de un presidente o de un partido, fue un triunfo ciudadano y a saber que lo que está mal en el país es el sistema político y no las personas y está mal porque la gente no se involucra en el.