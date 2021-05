Sin vacuna anti Covid 38% del personal educativo de escuelas particulares en México

Escucha la nota:



Diversas asociaciones de escuelas particulares, así como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) criticaron el anuncio de autoridades federales y locales para reiniciar las clases presenciales en junio, pues alrededor del 38% del personal educativo que labora a nivel nacional en escuelas particulares, de todos los niveles, no pudo registrarse para ser vacunado.

En conferencia de prensa, María Luisa Flores, presidenta de Alianza para la Educación Superior (Alpes), explicó que esta situación fue ocasionada por la falta de comunicación entre la SEP y estas instituciones.

“La comunicación que se tenía o se debió haber tenido con la Secretaría de Educación Pública, toda la parte federal, ellos si fueron parte de manera local los organizadores de la logística de esta vacunación, pero si consideramos que hay prácticamente un porcentaje grande, quizá yo me atrevería decir un 38% que no se ha vacunado porque incluso hubo escuelas que no tuvieron esa comunicación y no fueron enterados de esta vacunación hasta el final y estaban cerrados ya los censos”, indicó.

Por su parte, Graciela Meza, presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares incorporadas a la SEP, expuso que hasta el momento es inexistente la información de las autoridades sobre cómo sería el retorno a las aulas.

“Nos tienen también en incertidumbre a las escuelas porque no nos han mandado realmente indicaciones claras para un retorno, hablemos de los sub sistemas tanto media superior, como básica y superior, no existe esa relación y esa comunicación conjunta, no tiene la misma información, hoy en día nosotros no hemos recibido ninguna indicación clara por parte de nuestras autoridades educativas”, comentó.

De igual forma, Carlos Aguirre, presidente de Alianza de Maestros, coincidió en que “es un poco arrebatado” el eventual regreso a clases presenciales, pues si bien las escuelas particulares están en la mejor disposición, es fundamental que haya una preparación para que este retorno sea seguro en materia de salud para toda la comunidad educativa y sus familias.

En tanto, el vicepresidente y encargado de la oficina de presidencia de la UNPF, Arturo Solís, puntualizó que es necesaria la participación de los padres de familia no solo en las labores de limpieza sino en la toma de decisiones para alcanzar el anhelado regreso a clases presenciales. Para ello, agregó, se requiere de información certeza y veraz por parte de las autoridades educativas.

“Para ello necesitamos por parte del Estado y por parte de la Secretaría de Educación Pública información certera, información veraz y protocolo suficientes que cumplan con la expectativa que requiere la sociedad misma y que a los padres de familia no sólo se nos esté llamando para hacer limpieza y faenas en las escuelas no, que se nos llame a participar en los consejos de participación escolar que ahorita en algunos de los estados está exigiendo el consejo de salud educativa”, señaló.

Las escuelas particulares consideraron que sería mejor iniciar el próximo ciclo escolar de manera presencial, pues están a punto de concluir el presente ciclo, además de que algunos están en evaluaciones, y es va necesario que todo el personal esté vacunado.