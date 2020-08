Sin temor por ser investigado, llevo una vida pública recta: AMLO

Escucha la nota:



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhortó al Poder Legislativo a que el 1 de septiembre próximo al iniciar el periodo ordinario de sesiones se analice quitar el fuero al Ejecutivo.

“Estoy solicitando que la primera iniciativa que se discuta y en su caso se apruebe, a partir del primero de septiembre, sea la de quitar el fuero al Presidente, para que el Presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano”, aseveró. Durante la conferencia matutina de este martes en el Palacio Nacional, el Primer Mandatario reiteró que en administraciones anteriores “la corrupción se solapaba”, por lo que urgió a los legisladores a que avalen la iniciativa.

Instó a que se quite la protección a los Presidentes, para que no se siga heredando impunidad a lo largo de la historia, al modificar el artículo 108 de la Constitución que establece que a los Mandatarios sólo se les puede juzgar por traición a la Patria.

Todos los días, por convicción, trabajamos para garantizar el derecho a la salud. Conferencia matutina. https://t.co/1aLUyrLagb — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 25, 2020

“No voy a permitir que nadie, lleve a cabo actos de corrupción, sea quien sea, ya lo he dicho y lo repito, aunque se trate de mi familia, la gente nos dió su confianza porque quiere que se quite la corrupción, y lo tercero, siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado, y estoy dispuesto a declarar y a participar en todo lo que se me involucre”, apuntó.

“Este caso de mi hermano, claro que voy si me convocan de la Fiscalía, ya lo he dicho y no es la primera vez que voy a defenderme, y siempre he salido de la calumnia ileso, y aprovecho para también para ir a hablar a los que me acusan, aprovecho para aportar pruebas, como le llaman los abogados, supervenientes”, agregó el Presidente.