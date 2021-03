Sin pre-compra de vacunas se hubiera accedido a ellas a finales de 2021: Ebrard

Escucha la nota:



Las gestiones que hizo a mediados de 2020 la cancillería para la pre compra de vacuna anti Covid, permitió a México tener el biológico desde diciembre pasado, de lo contrario la disponibilidad de dosis en el país se hubiera postergado hasta el segundo semestre de este año.

Al participar en el primer capítulo de “Voces de la Salud” de TecSalud, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, refirió que el reto en esta materia ha sido la poca disponibilidad de vacuna sumado a un fenómeno de nacionalismo.

*Información relacionada: Enfermero da positivo a Covid-19 después de ser vacunado en EU

“Bueno yo creo que si no se hubiese hecho esa labor, como tu bien lo señalas, de adquisición temprana o convenios de pre compra, insertar a México en el Covax, etcétera, todo lo que ya dije, nos habríamos ido al segundo semestre seguramente porque no hay disponibilidad de vacunas en el mundo hoy, entonces los países que no hicieron pre compra, lo vemos claramente en la distribución global, hoy tiene 100 países que no tienen una sola vacuna o muy pocas, entonces se dio además otro fenómeno que veníamos venir que es el nacionalismo de las vacunas, ahí señaladamente Estados Unidos”, expuso.

El funcionario precisó que la tarea de la cancillería ha sido gestionar con las empresas las mejores propuestas para que México pueda comprar las vacunas.

Dijo que los contratos con Pfizer, Cansino y AstraZeneca es con base en el tiempo en que puedan entregar las dosis, pues por ejemplo con Moderna, no se ha hecho una pre compra debido a que la entrega de la vacuna sería hasta el segundo semestre de este año, aunque no descartó la posibilidad de que más adelante se compre dicho biológico.

El canciller también destacó que el envasado final de la vacuna de AstraZeneca que se llevará a cabo en Ocoyoacac en en Estado de México, así como el mismo proceso de la vacuna de Cansino en Querétaro, van avanzando de forma adecuada.

Precisó que a la par se trabaja con otras instancias internacionales y hasta el momento se han conseguido recursos para distintos proyectos, entre ellos el desarrollo de vacunas.

“Se han logrado recursos para apoyar en este momento 20 proyectos en México, cuatro de vacunas y los demás son de tratamientos o de pruebas que también fue otro cuello de botella que sigue siendo, necesitamos hacer mucho más, desarrollar nuestra capacidad para poder tener pruebas y al fin del día la gran lección que nos deja, como ya dije, esta pandemia es que todo esto que acabo de decir y celebro de que podamos ampliar nuestras capacidades lo más que se pueda y no olvidar lo que hemos vivido este año que ha sido un año trágico”, indicó.

Marcelo Ebrard enfatizó que la gran lección que deja la pandemia a México es enfrentar otra crisis de este tipo sin antes aumentar las capacidades del país.